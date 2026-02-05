अंकिता भंडारी हत्याकांड: दिल्ली में CBI की FIR दर्ज, अज्ञात VIP के पहलू पर होगी जांच, जानें इन्वेस्टिगेशन के पहलू
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच केवल हत्या तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसके बाद के पूरे घटनाक्रम की भी पड़ताल की जाएगी.
देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच शाखा संख्या 2 में दर्ज इस एफआईआर के बाद अब एजेंसी जल्द ही देहरादून पहुंचकर पूरे मामले की गहन जांच शुरू करेगी. ये वही मामला है जिसने सितंबर 2022 में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देशभर को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले के तीनों मुख्य आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. ऐसे में सीबीआई की ये जांच अज्ञात वीआईपी को लेकर होगी. इसी के ईद-गिर्द जांच की जाएगी.
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर का नंबर RC 02(S)/2026 है. जिसमें BNS, 2023 की धारा 238, 249 और 45 लगाई गई है. एफआईआर में अपराध कैसे हुआ, सबूतों को नष्ट करने, अपराध में सहायता और दोषियों को बचाने से जुड़े कृत्य की जांच होगी. यह एफआईआर देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में दर्ज FIR संख्या 0006/2026 का पुन: पंजीकरण है. जिसे अब सीबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए जांच शुरू की है.
अंकिता भंडारी पौड़ी जिले की निवासी थी. अंकिता वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी. सितंबर 2022 में वह अचानक लापता हो गई. कुछ दिन बाद उसका शव बरामद हुआ. जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से जबरदस्त तूल पकड़ा. शुरुआती जांच में सामने आया कि अंकिता पर एक अज्ञात वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था. इस काम के लिए जब अंकिता ने इंकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई. अब इस वीआईपी के राज से ही सीबीआई को पर्दा उठाना है.
इस मामले में वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है. वो अभी सजा काट रहे हैं. एसआईटी और सीबीसीआईडी की जांच के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. लंबी सुनवाई के बाद 30 मई 2024 को जिला न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सजा के बाद भी क्यों जिंदा रहा मामला? हैरानी की बात ये है कि अदालत के फैसले के बावजूद ये मामला कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ. इसकी सबसे बड़ी वजह अज्ञात वीआईपी है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी एंगल शुरू से उठ रहा है, मगर अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. विपक्ष का आरोप रहा कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियों ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश की. समय-समय पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किए, विधानसभा से लेकर सड़क तक सवाल उठाए गए. अब ये मामला भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर की कथित कॉल रिकॉर्डिंग के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से चर्चाओं में है. इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने के बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हुये. साथ ही सीबीआई जांच की मांग ने भी जोर पकड़ा.
माता-पिता की मांग और सरकार का फैसला: वायरल ऑडियो और बढ़ते जनदबाव के बीच अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की. परिजनों का कहना था कि जब तक वीआईपी की भूमिका स्पष्ट नहीं होती तब तक न्याय अधूरा है. इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए 9 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत DSPE Act, 1946 के अंतर्गत सीबीआई को जांच की अनुमति दी गई. अब दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई.
CBI FIR में क्या है खास: सीबीआई की एफआईआर में आरोपियों का नाम Unknown यानी अज्ञात में दर्ज किया गया है. इसका सीधा अर्थ है कि एजेंसी की जांच का फोकस अब उन लोगों पर होगा जिनकी भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. एफआईआर में यह भी लिखा है कि मामला सबूतों को नष्ट करने और अपराध में सहायता से जुड़ा हो सकता है. यानी जांच केवल हत्या तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके बाद के पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जाएगी. हालांकि, कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाये हैं. कांग्रेस ने कहा एफआईआर में अंकिता के माता पिता की शिकायत को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है. ये अपने आप में संदेह पैदा करता है.
बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान CBI जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 9, 2026
मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव… pic.twitter.com/bl2KkYJPHu
CBI किन पहलुओं पर करेगी जांच?: वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदोरिया के मुताबिक, सीबीआई की जांच का दायरा इस बार स्पष्ट है. वो कहते हैं कि चूंकि तीनों मुख्य आरोपी पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए सीबीआई का उद्देश्य अब नए सिरे से हत्या की जांच करना नहीं बल्कि वीआईपी एंगल और पर्दे के पीछे की भूमिका को सामने लाना है. अरुण भदोरिया के अनुसार, वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर से पूछताछ की जा सकती है. शुरुआती दौर में सीबीआई यह जानने की कोशिश करेगी कि इन दोनों के पास इस मामले से जुड़ी क्या जानकारियां थीं? इनकी बातचीत किस संदर्भ में थी? इसके अलावा जिन-जिन लोगों के नाम इस पूरे प्रकरण में उभरेंगे उन्हें सफीना-Subpeona (नोटिस) जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.
मेरी जानकारी में है कि सरकार इस जांच को लिमिटेड करना चाहती है। इससे सरकार अंकिता भंडारी मामले पर VIP को बचाना चाहती है। सरकार में थोड़ी सी भी ईमानदारी अगर है तो टर्म्स ऑफ रेफेरेंस को आज जारी किया जाए।— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) January 10, 2026
#AnkitaBhandariKoNyayDo #JusticeForAnkitaBhandari #INCUttarakhand… pic.twitter.com/ERYEYuER80
जांच दस्तावेजों, बयानों और रिकॉर्डेड सबूतों पर निर्भर: अरुण भदौरिया यह भी स्पष्ट करते हैं कि घटना को दो साल से ज्यादा समय बीत चुका है, ऐसे में मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना या पुराने सीसीटीवी फुटेज से कोई नई ठोस जानकारी निकालना बेहद मुश्किल है. सीबीआई अधिकतर पहले की गई जांच के दस्तावेजों गवाहों के बयानों और रिकॉर्डेड सबूतों पर ही निर्भर करेगी.
शिकायतकर्ता को लेकर उठे सवाल: इस एफआईआर में शिकायतकर्ता के रूप में पर्यावरणविद डॉ. अनिल प्रकाश जोशी का नाम दर्ज है. इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है. अधिवक्ता सागर शर्मा का कहना है कि कानूनी तौर पर शिकायतकर्ता का नाम उतना अहम नहीं होता. जब सीबीआई जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी तब यह पूछा जाएगा कि जांच से कौन संतुष्ट है और कौन नहीं. उस समय अंकिता के माता-पिता की भूमिका निर्णायक होगी. यदि वो जांच से असंतुष्ट होते हैं तो आगे कानूनी विकल्प खुले रहेंगे.
कांग्रेस का तीखा हमला: इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा जब तक उत्तराखंड की बेटी अंकिता को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस और INDIA गठबंधन शांत नहीं बैठेगा. उन्होंने कहा जिस खास व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार अब तक प्रयास करती रही उसे अब सीबीआई जांच के बाद सामने आना ही पड़ेगा. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केवल दबाव में की है. यदि समय रहते निष्पक्ष जांच होती तो आज यह स्थिति नहीं होती.
सरकार और पुलिस का पक्ष: वहीं, सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज होना राज्य सरकार की मंशा को साफ करता है. सरकार का दावा है कि यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगा. साथ ही विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देगा. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब यह मामला पूरी तरह सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. उत्तराखंड पुलिस नई जांच का हिस्सा नहीं होगी. सीबीआई को जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज या सबूत चाहिए होंगे उन्हें प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराये जाएंगे.
अब सबकी निगाहें CBI जांच पर टिकी: दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पूरे प्रदेश की निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं. सवाल कई हैं. क्या अज्ञात वीआईपी की पहचान सामने आएगी? क्या राजनीतिक प्रभाव के आरोप साबित होंगे? सबसे अहम क्या अंकिता भंडारी को वह न्याय मिलेगा जिसका इंतजार उसका परिवार और पूरा उत्तराखंड लंबे समय से कर रहा है? आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच ही इन सवालों के जवाब दे पाएगी.