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CBI ने रिश्वत मामले की जांच के लिए पंजाब विजिलेंस ऑफिस पर छापा मारा, 'बिचौलिए' पकड़े गए

पंजाब में सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले में मोहाली में विजिलेंस हेडक्वार्टर पर छापा मारा ( ETV Bharat )

मोहाली: पंजाब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) भी एक्शन में है. पंजाब के मोहाली में विजिलेंस ऑफिस में देर रात की छापेमारी में सीसीआई ने कई बिचौलियों को गिरफ्तार किया. वे कथित तौर पर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी की ओर से रिश्वत ले रहे थे, अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि सीबीआई की एक टीम ने करीब 20 लाख रुपये के रिश्वत लेन-देन के आरोप की जांच करते हुए यह छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 'बिचौलियों' को पंजाब सरकार ने पुलिस सुरक्षा दी थी. उन्होंने बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का अधिकारी फरार बताया जा रहा है और फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है. सीबीआई की एक टीम सोमवार देर रात विजिलेंस ब्यूरो ऑफिस पहुंची थी. शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कथित रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आप(AAP) सरकार पर हमला बोला.