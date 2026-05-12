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CBI ने रिश्वत मामले की जांच के लिए पंजाब विजिलेंस ऑफिस पर छापा मारा, 'बिचौलिए' पकड़े गए

सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले में मोहाली में पंजाब विजिलेंस हेडक्वार्टर पर छापा मारा.

CBI RAIDS IN PUNJAB
पंजाब में सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले में मोहाली में विजिलेंस हेडक्वार्टर पर छापा मारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 1:53 PM IST

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मोहाली: पंजाब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) भी एक्शन में है. पंजाब के मोहाली में विजिलेंस ऑफिस में देर रात की छापेमारी में सीसीआई ने कई बिचौलियों को गिरफ्तार किया. वे कथित तौर पर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी की ओर से रिश्वत ले रहे थे, अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि सीबीआई की एक टीम ने करीब 20 लाख रुपये के रिश्वत लेन-देन के आरोप की जांच करते हुए यह छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 'बिचौलियों' को पंजाब सरकार ने पुलिस सुरक्षा दी थी. उन्होंने बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का अधिकारी फरार बताया जा रहा है और फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है. सीबीआई की एक टीम सोमवार देर रात विजिलेंस ब्यूरो ऑफिस पहुंची थी. शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कथित रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आप(AAP) सरकार पर हमला बोला.

उन्होंने कहा, 'पंजाब में भ्रष्टाचार अब ऊपर से नीचे तक परत दर परत सामने आ रहा है. कथित 20 लाख रुपये की रिश्वत डील जांच के दायरे में है, जिसमें सेंट्रल एजेंसी ने कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान 13 लाख रुपये बरामद किए हैं. मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'

कहा जा रहा है कि गिरफ्तार होने से पहले वह मौके से भाग गया. बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी शहर के एक फाइव-स्टार होटल से हुई. एक बड़े फॉलो-अप ऑपरेशन में सीबीआई की एक टीम ने कल देर रात मोहाली में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर पर भी छापा मारा.

ये भी पढ़ें- पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिनों की ED रिमांड पर, 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का आरोप

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