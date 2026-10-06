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पंजाब: CBI ने CM कैंप ऑफिस पर छापा मारा, भ्रष्टाचार मामले में छह के खिलाफ FIR दर्ज की

पंजाब: CBI ने CM कैंप ऑफिस पर छापा मारा, भ्रष्टाचार मामले में छह के खिलाफ FIR दर्ज की ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन लोगों पर पोस्टिंग, सरकारी पॉलिसी, टेंडर, लाइसेंसिंग और जमीन से जुड़े मामलों में पैसे के बदले हेरफेर करने के आरोप हैं.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह FIR दर्ज की गई थी. CBI के अनुसार, आरोपों में वित्तीय लाभ के बदले में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्यवाही, नीति निर्माण, प्रशासनिक मंजूरी, निविदा शर्तें, लाइसेंसिंग मामले, भूमि-उपयोग परिवर्तन, संपत्ति विवाद और राजस्व और भूमि संबंधी मुद्दों को प्रभावित करना और हेरफेर करना शामिल है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने सरकारी आदेशों और नीतियों को आधिकारिक तौर पर जारी करने से पहले निजी व्यक्तियों को उनके मसौदे तक पहुंच प्रदान की. CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ ​​राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा को आरोपी बनाया है. FIR में अनजान सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों का भी उल्लेख है. केस दर्ज होने के बाद, CBI ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस पर छापा मारा. साथ ही सीबीआई ने घराचोन गांव में घुमन के घर और मोहाली के फेज 11 में उनके एक रिश्तेदार के घर, चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में आरोपी से जुड़े ठिकानों समेत आठ जगहों पर तलाशी ली. जांच एजेंसी ने कहा कि उसने तलाशी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं. जब्त किए गए सामान की जांच की जा रही है ताकि कथित रिश्वत और दूसरी गड़बड़ियों से जुड़े सबूत मिल सकें.