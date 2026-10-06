पंजाब: CBI ने CM कैंप ऑफिस पर छापा मारा, भ्रष्टाचार मामले में छह के खिलाफ FIR दर्ज की
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस पर छापा मारा.
Published : October 6, 2026 at 10:03 PM IST
चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन लोगों पर पोस्टिंग, सरकारी पॉलिसी, टेंडर, लाइसेंसिंग और जमीन से जुड़े मामलों में पैसे के बदले हेरफेर करने के आरोप हैं.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह FIR दर्ज की गई थी.
CBI के अनुसार, आरोपों में वित्तीय लाभ के बदले में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्यवाही, नीति निर्माण, प्रशासनिक मंजूरी, निविदा शर्तें, लाइसेंसिंग मामले, भूमि-उपयोग परिवर्तन, संपत्ति विवाद और राजस्व और भूमि संबंधी मुद्दों को प्रभावित करना और हेरफेर करना शामिल है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने सरकारी आदेशों और नीतियों को आधिकारिक तौर पर जारी करने से पहले निजी व्यक्तियों को उनके मसौदे तक पहुंच प्रदान की.
CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा को आरोपी बनाया है. FIR में अनजान सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों का भी उल्लेख है.
केस दर्ज होने के बाद, CBI ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस पर छापा मारा. साथ ही सीबीआई ने घराचोन गांव में घुमन के घर और मोहाली के फेज 11 में उनके एक रिश्तेदार के घर, चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में आरोपी से जुड़े ठिकानों समेत आठ जगहों पर तलाशी ली. जांच एजेंसी ने कहा कि उसने तलाशी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं. जब्त किए गए सामान की जांच की जा रही है ताकि कथित रिश्वत और दूसरी गड़बड़ियों से जुड़े सबूत मिल सकें.
CBI ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है.
हाई कोर्ट ने दिया था CBI जांच का आदेश
यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के CBI को आपराधिक केस दर्ज करने और मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के निर्देश के एक दिन बाद हुई है. यह आदेश हाई कोर्ट के वकील निखिल सराफ की PIL के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब पुलिस ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है.
चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने कहा कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है और मामला CBI को सौंप दिया. साथ ही, CBI को ED से मिली सामग्री और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपराधिक केस दर्ज करने और दो महीने के अंदर जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2026 को होनी है.
सीएम मान ने पंजाब सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि BJP पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सरकार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. अपने कैंप ऑफिस पर CBI की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मान ने कहा कि यह कार्रवाई उन्हें और पंजाब सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई है. एक एक्स पोस्ट में, मान ने कहा कि उनके कैंप ऑफिस पर CBI की छापेमारी उन्हें और पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा थी. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया से BJP घबरा गई है.
पंजाब सरकार ने CBI जांच के हाई कोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि राज्य में CBI का अधिकार क्षेत्र पहले ही सीमित कर दिया गया था. हाई कोर्ट के आदेश पास करने के एक दिन बाद, राज्य ने मंगलवार (6 अक्टूबर) सुबह एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की.
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