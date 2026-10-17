ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी हत्याकांड, सुरेश राठौड़ से तीन घंटे की सीबीआई पूछताछ, जानिए पूरा अपडेट

पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से सीबीआई की पूछताछ ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के सिलसिले में शनिवार देर शाम सीबीआई की टीम ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से पूछताछ की. शिवालिक गेस्ट हाउस में करीब तीन घंटे तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम रवाना हो गई. पूछताछ के बाद सुरेश राठौड़ ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. वहीं, अभिनेत्री उर्मिला को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने उर्मिला को जानने से इनकार किया. हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्होंने सीबीआई को सब जानकारी दे दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार देर शाम सीबीआई की टीम सुरेश राठौड़ को उनके आवास से शिवालिक गेस्ट हाउस लेकर पहुंची थी. यहां टीम ने उनसे करीब तीन घंटे तक विभिन्न सवाल पूछे. पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम वहां से रवाना हो गई. पूछताछ के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि, सीबीआई ने उनसे जो भी सवाल पूछे, उन्होंने उनका सही सही जवाब दिया है. वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी पूरा सहयोग करेंगे.