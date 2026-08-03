सीएम खांडू के परिवार के खिलाफ CBI जांच: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया
सीबीआई ने दावा किया कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार पर लगे आरोपों की जांच में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है.
By Sumit Saxena
Published : August 3, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) से जवाब तलब किया. सीबीआई ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को कथित तौर पर दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की जांच में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से यह बताने को कहा कि उसके निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया.
इस साल 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार और उसके सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों और संस्थाओं को जांच में सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ और जांच के विषय से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक, नष्ट न हों.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 16 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को मामले में सुनवाई की. पीठ सुप्रीम कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश के बाद CBI की ओर से दी गई स्टेटस रिपोर्ट पर विचार कर रही थी.
CBI ने 17 जुलाई, 2026 को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी. यह देखते हुए कि राज्य सरकार के वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे, पीठ ने कहा, "ख्य सचिव को कॉल करो."
NGOs की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि शुरुआती जांच आमतौर पर केवल यह तय करने के उद्देश्य से होती है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं.
पीठ ने CBI की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पूछा, "क्या आपने प्रथम दृष्टया सामग्री जुटा ली है...?"
CBI की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए जस्टिस मेहता ने कहा, "खरीद के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है. मौखिक आदेश, कोई कोटेशन नहीं, फाइल नोटिंग और अनुमोदन रिकॉर्ड—कुछ भी नहीं है. आपको इससे अधिक और क्या चाहिए?"
नटराज ने कहा कि कुछ दस्तावेजों का मिलान करने की जरूरत होगी और सीबीआई इसे उचित तरीके से करेगी.
भूषण ने कहा कि तब CBI को FIR दर्ज करनी होगी. पीठ ने नोट किया कि सीबीआई द्वारा मांगी गई जानकारी राज्य सरकार ने नहीं दी थी. भूषण ने जोर देकर कहा कि सीबीआई दंडात्मक कदम उठा सकती है. जस्टिस मेहता ने कहा, "यह उचित तरीका नहीं है. बस ढील देना..."
पीठ ने कहा कि CBI की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि राज्य सरकार जरूरी रिकॉर्ड देने में सहयोग नहीं कर रही है, जैसा कि अप्रैल, 2026 में कोर्ट के फैसले में कहा गया था. पीठ ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी करें. 24 अगस्त, 2026 तक जवाब देना होगा."
पीठ ने कहा कि ये दोनों अधिकारी CBI की रिपोर्ट पर अपने जवाब के साथ कोर्ट के समक्ष पेश होंगे.
जस्टिस नाथ ने कहा, "हमें यह भी बताएं कि इस कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया और सहयोग क्यों नहीं किया गया."
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल के आदेश में कहा था, "ऐसी परिस्थितियों में, मामले की जांच उन एजेंसियों पर छोड़ना जो राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती हैं, आम जनता के मन में संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर एक गंभीर और उचित आशंका पैदा करेगा. प्रक्रिया की विश्वसनीयता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसका अंतिम परिणाम. जहां कोई मामला सार्वजनिक खरीद की अखंडता से संबंधित हो और उसमें उच्चतम स्तर पर हितों के टकराव के आरोप शामिल हों, वहां जांच न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए."
यह आदेश गैर-सरकारी संगठनों - सेव मोन रीजन फेडरेशन (Save Mon Region Federation) और वॉलंटरी अरुणाचल सेना (Voluntary Arunachal Senaa) की याचिका पर दिया गया था. आरोप लगाया गया था कि राज्य में सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्यों को दिए जा रहे हैं.
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