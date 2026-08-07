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NEET पेपर लीक मामले में CBI ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आंशिक दलीलें रखी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार को सीबीआई ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर दलीलें रखी. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने संज्ञान लेने पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को करने का आदेश दिया. सीबीआई की ओर से पेश वकील वीके पाठक और अर्जुन आनंद की दलीलें सुनी गई.

सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी. सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं.

ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. बता दें कि, 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था.