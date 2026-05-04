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केजरीवाल को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट आज नहीं बैठेगी

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )