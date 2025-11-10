ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ केस: CBI की टीम ने वीडियो साक्ष्य के संबंध में TVK अधिकारियों से की पूछताछ

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में TVK रैली में हुई भगदड़ की घटना के सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों ने दूसरे दिन भी टीवीके के तीन अधिकारियों से पूछताछ की. 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में टीवीके नेता विजय द्वारा आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

इस घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिटायर जस्टिस अजय रस्तोगी की निगरानी में ASP मुकेश कुमार के नेतृत्व में सीबीआई अधिकारी 16 अक्टूबर से करूर में जांच कर रहे हैं. इस बीच तीन नवंबर को सीबीआई अधिकारियों ने इस घटना के संबंध में पनैयूर स्थित ASP मुख्यालय पर छापा मारा.

कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच सौंपने का आदेश

उस समय उन्होंने प्रचार वाहन में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच सौंपने का आदेश दिया. तदनुसार TVK के राज्य संयुक्त सचिव निर्मल कुमार ने कहा था कि अगले 3 दिनों में सबूत पेश किए जाएंगे. इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने निजी एम्बुलेंस चालकों और मालिकों सहित कुल 12 लोगों से पूछताछ की. इसके बाद उन्होंने वेलुचामिपुरम क्षेत्र के व्यापारियों, आम जनता और सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की.

रिकॉर्ड की गई फुटेज सहित दस्तावेज किए जमा

इसके बाद शनिवार 8 नवंबर को टीवीके लीगल डिवीजन, त्रिची जोन के संयुक्त सचिव एडवोकेट अरासु और टीवीके पनैयूर कार्यालय के प्रशासक गुरुचरण सहित तीन लोगों ने करूर स्थित पर्यटक आवास में ठहरे सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की. वहां, उन्होंने वेलुचामिपुरम में रिकॉर्ड की गई वीडियो रिकॉर्डिंग, ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज और विजय के प्रचार वाहन में लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई फुटेज सहित दस्तावेज जमा किए.