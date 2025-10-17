ETV Bharat / bharat

TVK भगदड़ मामला: जांच के लिए CBI अधिकारी करूर पहुंचे

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में TVK पार्टी के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों के कुचलकर मारे जाने की घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित चार सीबीआई अधिकारी करूर पहुंचे हैं. बता दें कि 27 सितंबर को करूर में तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी के नेता विजय के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों के कुचलकर मारे जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

मामले में करूर शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और घटना की जांच कर रही है. तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच के लिए रिटायर जस्चटिस अरुणा जगतीसन की अध्यक्षता में एक व्यक्तिगत आयोग का भी गठन किया है.

विशेष जांच दल का गठन

इस बीच मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और जांच जारी है. हालांकि, दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सु्प्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं.

इस बीच टीवीके प्रशासक अधव अर्जुन की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें विशेष जांच दल और मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई.