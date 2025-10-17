ETV Bharat / bharat

TVK भगदड़ मामला: जांच के लिए CBI अधिकारी करूर पहुंचे

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 4:43 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में TVK पार्टी के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों के कुचलकर मारे जाने की घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित चार सीबीआई अधिकारी करूर पहुंचे हैं. बता दें कि 27 सितंबर को करूर में तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी के नेता विजय के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों के कुचलकर मारे जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

मामले में करूर शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और घटना की जांच कर रही है. तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच के लिए रिटायर जस्चटिस अरुणा जगतीसन की अध्यक्षता में एक व्यक्तिगत आयोग का भी गठन किया है.

विशेष जांच दल का गठन
इस बीच मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और जांच जारी है. हालांकि, दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सु्प्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं.

इस बीच टीवीके प्रशासक अधव अर्जुन की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें विशेष जांच दल और मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई.

घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश
इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 तारीख को अचानक करूर भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. साथ ही सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया.

इस आदेश के बाद एसपी प्रवीण कुमार समेत चार सीबीआई अधिकारी शुक्रवार को करूर पहुंच गए हैं. वे करूर में लोक निर्माण विभाग के एक टूरिस्ट लॉज में ठहरे हुए हैं. आईजी असरा गर्ग के नेतृत्व में विशेष जांच दल उन्हें करूर घटना की जांच से संबंधित दस्तावेज सौंपेगा. इसके बाद, सीबीआई अधिकारियों के आज अपनी जांच शुरू करने की उम्मीद है.

