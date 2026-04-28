IRS अधिकारी से मारपीट के मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर को तीन महीने की सजा
यह मामला साल 2000 में एक आईआरएस अधिकारी के घर पर कथित तौर पर गलत इरादे से की गई रेड से जुड़ा है.
Published : April 28, 2026 at 6:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रामनीश और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वीके पांडे को 3 महीने की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई है. यह मामला वर्ष 2000 में पूर्व IRS अधिकारी अशोक अग्रवाल की शिकायत पर दायर किया गया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शशांक नंदन भट्ट ने ये आदेश दिया है.
बता दें कि 18 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड एसीपी वीके पांडे (उस समय सीबीआई में तैनात थे) को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 427, 448 और 34 के तहत दोषी ठहराया था.
दरअसल, यह मामला 1985 बैच के आईआईएस अधिकारी अशोक अग्रवाल की शिकायत से जुड़ा हुआ है. अशोक अग्रवाल उस समय दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के पद पर कार्यरत थे. अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर 2000 को की गई छापेमारी, घर पर ली गई तलाशी और गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और दुर्भावनापूर्ण थी.
#WATCH | Delhi | Former IRS officer assault case. | Tis Hazari Court sentenced CBI joint director Ramneesh and Retired ACP Vivek Pandey to 3 months sentence in an assault case filed by former IRS officer Ashok Agarwal. The court has granted them bail to challenge the judgment.… pic.twitter.com/rjAYreTFVb— ANI (@ANI) April 28, 2026
तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये छापेमारी सिर्फ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के 28 सितंबर 2000 के आदेश को नाकाम करने के उद्देश्य से की गई थी. कैट ने अपने आदेश में अग्रवाल के निलंबन की चार हफ्ते के भीतर समीक्षा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन करने की बजाय सीबीआई अफसरों ने 18 अक्टूबर 2000 की शाम एक गुप्त बैठक की और अगले दिन सुबह अशोक अग्रवाल के घर पर छापा मारने और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी.
कोर्ट ने कहा कि अशोक अग्रवाल के घर की तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई न केवल अवैध थी बल्कि इसमें शक्तियों का दुरुपयोग साफ-साफ दिख रहा है. अधिकारियों ने अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक निर्दोष अधिकारी को परेशान करने की कोशिश की.
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