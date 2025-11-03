ETV Bharat / bharat

सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में टीवीके कार्यालय को समन जारी कर ब्योरा मांगा

चेन्नई : सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को करूर के वेलुचमीपुरम में टीवीके नेता विजय की एक चुनावी रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. इसी क्रम में सीबीआई के अधिकारी सोमवार को यहां उपनगर पनैयूर में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी कार्यालय पहुंचे और समन जारी कर भगदड़ के बारे में जानकारी मांगी,

बता दे कि पिछले दो हफ़्तों से सीबीआई अधिकारी करूर क्षेत्र के व्यापारियों समेत सौ से ज़्यादा लोगों को समन जारी कर जांच कर रहे हैं.

विशेष रूप से, सीबीआई अधिकारियों ने वेलुचमीपुरम में एक पेट्रोल पंप मालिक, एक कपड़ा दुकानदार, एक मोबाइल फ़ोन दुकानदार और एक मैकेनिक दुकानदार समेत 15 लोगों से पूछताछ की है. इसके अलावा, पिछले दो दिनों से सीबीआई अधिकारी घटनास्थल पर 3डी बैरे फोकस लेज़र स्कैनर से सड़कों की नाप ले रहे हैं.

इसी सिलसिले में, जांच के दूसरे चरण के तहत एक सीबीआई अधिकारी चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड स्थित पनयूर स्थित टीवीके पार्टी मुख्यालय पहुंचे. कनाथुर पुलिस भी उनके साथ आई और टीवीके कार्यालय में लगभग एक घंटे तक जांच-पड़ताल चली. जांच पूरी होने और सीबीआई अधिकारी के जाने के बाद, टीवीके के संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार ने मीडिया से मुलाकात की और बात की.