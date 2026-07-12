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अब डिजिटल अरेस्ट पर लगेगा लगाम! पब्लिक खुद कर सकेगी फर्जी नोटिस की सत्यता की जांच, AI करेगा मदद

ईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर अपराधी नकली समन भेजते है. फर्जी समन असली के तरह ही दिखते हैं, ऐसे में आमलोग असली नकली का फर्क समझ नही पाते है. असली नकली के पहचान के लिए बाकायदा ईडी ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया है. आप उसमें फर्जी समन की पहचान कर सकते हैं.

डिजिटल अरेस्ट के अधिकांश मामलों में ईडी के नाम को हथियार बनाया जाता है. ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईडी ने भी सीबीआई की तरह आम लोगों को सतर्क करने के लिए कई अहम जानकारियां अपने वेबसाइट और एक्स पर जारी किया है. ईडी के एक्स हैंडल पर तो डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए बाकायदा डिटेल पिन किया हुआ है, यानी आप जब ईडी के एक्स हैंडल पर जाएंगे सबसे पहला पोस्ट आपको डिजिटल अरेस्ट वाला ही दिखेगा.

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि "डिजिटल अरेस्ट" भारतीय कानून में कोई कानूनी अवधारणा नहीं है. साइबर अपराधी लोगों को डराकर वीडियो कॉल पर घंटों या कई दिनों तक निगरानी में रखते हैं और खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर पैसे ऐंठते हैं. ऐसे मामलों में नागरिकों को घबराने या ठगों के निर्देशों का पालन करने की जरूरत नहीं है. ईडी ने भी की है पहल, पिन पॉइंट कर रखा है पोस्ट

सीबीआई ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, नोटिस या निवेश संबंधी धोखाधड़ी से सावधान रहें. यदि कोई व्यक्ति सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी के नाम पर धमकी देकर पैसे मांगता है या डिजिटल अरेस्ट की बात करता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस, साइबर क्राइम पोर्टल या सक्षम प्राधिकारी को दें.

यदि किसी व्यक्ति को सीबीआई के नाम से कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभय एप का उपयोग कर सकता है. इसके लिए पहले मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन करना होगा, फिर प्राप्त नोटिस की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. जिसके बाद अभय कुछ ही समय में यह बताएगा कि नोटिस वास्तविक है या संभावित रूप से फर्जी.

झारखंड सहित देशभर में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक नई पहल की है. सीबीआई ने 'अभय (ABHAY)' नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है. यह देश का अपनी तरह का पहला रियल-टाइम हेल्पबॉट है, जो नागरिकों को सीबीआई के नाम पर भेजे गए नोटिस की असलियत जांचने की सुविधा देगा.सीबीआई के प्रेस रिलीज के अनुसार, हाल के वर्षों में साइबर ठग खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को फर्जी नोटिस भेजते हैं और उन्हें "डिजिटल अरेस्ट" का डर दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करते हैं ऐसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस नई प्रणाली की शुरुआत की गई है. कैसे करेगा काम 'अभय'

रांची: साइबर अपराध का दायरा हर दिन बढ़ रहा है , डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक खतरनाक चेहरा है. केंद्रीय एजेंसियों का फर्जी नोटिस भेज कर साइबर अपराधी अक्सर लोगों को उनके घर में ही नजर बंद कर उनसे पैसों की ठगी करते हैं. डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए सीबीआई ने अभय लॉन्च किया है. क्या है अभय

दो केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी के द्वारा डिजिटल अरेस्ट को लेकर शुरू की गई जागरूकता अभियान झारखंड के लिए बेहद फायदेमंद है. साइबर अपराधियों के लिए बदनाम झारखंड में डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया है. साल 2025 में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में डिजिटल अरेस्ट के दो दर्जन के करीब मामले सामने दर्ज हुए थे, जिसमें करोड़ो रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है.

साल 2026 में भी कई मामले आ चुके हैं. लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कमी आ रही है. आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा इसके शिकार धनवान और पढ़े-लिखे लोग हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड अधिकारी तक शामिल हैं. यहां तक कि डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में फंसकर कई बैंक अधिकारियों ने भी अपने पैसे गवाएं हैं. ह

सीबीआई, ईडी हो या फिर संचार कंपनियों के द्वारा लोगों को साफ-साफ यह बताया जा चुका है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून देश में है ही नहीं. इसके लिए महीनों तक अमिताभ बच्चन का कॉलर ट्यून भी लोगों को सुनाया गया. लेकिन यह सभी जागरूकता लोगों के काम नहीं आ रहा है समय-समय पर डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं और लोग ठगे जा रहे है. डिजिटल अरेस्ट करने के लिए साइबर अपराधी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की फेक आईडी का सहारा ले रहे हैं. ऐसे अब जिन केंद्रीय एजेंसियो के नाम पर ठगी की जा रही थी अब वही इस लड़ाई में पब्लिक के साथ है. जिसका फायदा भी मिल रहा है.



कैसे करते हैं टारगेट, यह भी जानें

साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं. जिस व्यक्ति से उन्हें ठगी करना है उसका वह पूरा प्रोफाइल तैयार करते हैं. साइबर अपराधी यह जानते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर और रिटायर अधिकारियों को इलीगल ट्रांजेक्सन और मनी लाउंड्रीन जैसे मामले में डराया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहला साइबर अपराधी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों की तस्वीर और एजेंसी का लोगो जुगाड़ करते हैं. उसके बाद अपने शिकार को फोन करके यह बताते हैं कि उनके खाते और मोबाइल सिम का प्रयोग इलीगल ट्रांजैक्शन और मनी लाउंड्रिंग के लिए किया गया है.

साइबर अपराधी अपने शिकार को यह भी बताते हैं कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है. अपने शिकार के नाम का गिरफ्तारी वारंट भी है उसके व्हाट्सएप पर फिर ईमेल आईडी पर भेज देते हैं. साइबर अपराधियों की धमकी से डरा हुआ व्यक्ति जब इस मामले से अपने आप को निर्दोष बताते हुए मदद के भीख मांगता है तब साइबर अपराधी उन्हें अलग-अलग एकाउंट नंबर देकर लाखों रुपए की डिमांड करते हैं. सुरक्षा एजेंसियों के नाम के वारंट को देखकर लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.



करोड़ों का घोटाला बोल मांगते हैं पैसे

साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार साइबर अपराधी किसी बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर ऐसे व्यक्ति को फोन करते है जो अधिकारी हो या अधिकारी रह चुका हो. सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी बनकर साइबर अपराधी फेक अरेस्ट वारंट भेजते हैं, उसको बाद वह अपने शिकार को यह विश्वास दिला देते हैं कि एजेंसी किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

एक तरह से साइबर अपराधी अपने शिकार को हिप्टोनाइज कर देते हैं. उसके बाद साइबर अपराधी अपने शिकार को यह बताते हैं कि जितने रुपए का घोटाला किया गया है उसका एक तिहाई अगर वह तुरंत एकाउंट में जमा कर देंगे तो इस घोटाले में उन्हें राहत दिलाई जा सकती है. सुरक्षा एजेंसी से बचने के लिए लोग लाखों रुपए साइबर अपराधियों के खातों में डाल देते हैं.



घंटों घर बंधक बना लेते हैं

साइबर अपराधियों की इस नई तकनीक को सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है. सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रांची के एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने 12 दिनों तक उसके घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था. जब उस व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों और वकील से बात करके मामले की जानकारी ली तब उन्हें यह पता चला कि उनके साथ ठगी को अंजाम दिया गया है. रांची में दर्ज हुए कई मामलों में ठगी के शिकार हुए लोगों ने बताया है कि साइबर अपराधियों ने उन्हें घंटे तक फोन में ही उलझाए रखा फोन काटने पर वे पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेने की धमकी देने लगते हैं.



बड़ा रैकेट काम कर रहा, विदेशों तक फैला है जाल

डिजिटल अरेस्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए एक बड़ा रैकेट कम कर रहा है. साइबर अपराधियों के इस गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं. ठगी के पैसे खातों में ट्रांसफर करने के लिए बाहर देश के बैंकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि मनी ट्रेल के सबूत को प्रभावित किया जा सके.



सावधानी ही एक मात्र है बचाव

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार डिजिटल अरेस्ट से बचने का एकमात्र तरीका है सावधानी. लोगों को यह जानना होगा कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए कभी भी पूछताछ नहीं करती है. पूर्व में अगर कोई मामला ना हो तो ऐसे में वारंट जारी ही नहीं हो सकता है. इन सब चीजों को आम लोगों को समझना जरूरी है.



फोन आने पर क्या करें

किसी भी हाल में डरें नहीं

एजेंसी के वेबसाइट पर जाकर मामले की तफ्तीश करें.

साइबर अपराधी अगर मोबाइल कॉल ना काटने दे तो भी आप फोन डिस्कनेक्ट कर दें.

तुरंत साइबर क्राइम ब्रांच के हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर नजदीकी साइबर थाना से संपर्क करेंं

साइबर अपराधियों के द्वारा भेजे जाने वाले वारंट का सत्यापन करवाएं.

अपने दोस्तों और परिवार वालों को पूरी बात बताएं.

जरूरत हो तो साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए अधिकारियों के नंबर पर सीधे संपर्क करें.

अगर किसी एजेंसी के नाम पर फोन आता है तो आप सीधे एजेंसी के दफ्तर भी जा सकते हैं.

आपको बता दें कि आरबीआई, ईडी, सीबीआई सभी के दफ्तर रांची में भी मौजूद हैं. आप इसका फायदा उठा सकते हैं. यहां सीधे जाकर किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

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