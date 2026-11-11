असम युवती कथित रेप केस, कैसे मिली थी हरक सिंह को क्लीन चिट, पढ़ें 2003 की CBI जांच रिपोर्ट
असम युवती कथित रेप केस में 23 साल पहले सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, जानिए इस खबर में. रिपोर्ट- धीरज सजवाण-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 7:49 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 23 साल पुराना कथित रेप केस दोबारा से चर्चा में है. इस मामले में प्रदेश की सिसासत गरमा दी है. पुराने आरोप, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, डीएनए जांच और अब नए सिरे से न्याय की मांग ने भाजपा-कांग्रेस को आमने-सामने ला खड़ा किया है. आखिर क्या है ये पूरा मामला. 23 साल पहले 16 साल का पीड़िता ने क्या आरोप लगाए है और सीबीआई जांच में क्या सच सामने आया, उसी के बारे में आज आपको विस्तार से बताते है.
2003 में शुरू हुआ था विवाद, अब 2026 में फिर सुर्खियों में: उत्तराखंड की राजनीति में कुछ मामले ऐसे रहे हैं, जो समय बीतने के साथ भले ही शांत हो गए हों, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलते ही एक बार फिर चर्चा में आ जाते हैं. साल 2003 में असम की 16 साल की किशोरी के साथ हुए कथित रेप और उसके बाद उनके मां बनने का मामला कुछ ऐसा ही है.
हरक सिंह रावत का देना पड़ा था इस्तीफा: करीब 23 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए इस मामले में तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगे थे. उस समय भाजपा विपक्ष में थी और उसने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था. राजनीतिक दबाव के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने हरक सिंह रावत से मंत्री पद से इस्तीफा लिया था और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
पीड़िता ने 23 साल पुरानी जांच पर उठाया सवाल: अब 2026 में यानी करीब 23 साल पीड़िता फिर से सामने आई और अपने पुराने आरोपों को दोहराया, जो उत्तराखंड में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया. पीड़िता का आरोप है कि उस समय उनके साथ हुई घटनाओं की सही तरीके से जांच नहीं हुई और वह दबाव के कारण अपनी बात खुलकर नहीं रख पाई थीं. पीड़िता ने तत्कालीन जांच प्रक्रिया, डीएनए परीक्षण और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं.
वहीं, हरक सिंह रावत पहले के आरोपों को खारिज करते हुए दोबारा डीएनए जांच के लिए तैयार होने की बात कह चुके हैं. इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 23 साल पहले हुई जांच में कोई ऐसी कमी रह गई थी, जिसकी नए सिरे से पड़ताल होनी चाहिए या फिर पुराने मामले को राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से दोबारा हवा दी जा रही है?
कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप: भाजपा इसे न्याय और जांच से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने की राजनीतिक कोशिश बता रही है. ऐसे में मामला अब केवल पुराने आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक पहलू भी चर्चा में हैं.
CBI की 2003 की जांच में क्या सामने आया था, DNA रिपोर्ट ने क्या निकला था: इस मामले को समझने के लिए 2003 में हुई सीबीआई जांच के दस्तावेजों को देखना जरूरी है. उपलब्ध सीबीआई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) सरकार से संदर्भ मिलने के बाद सीबीआई ने 11 जुलाई 2003 को प्रारंभिक जांच शुरू की थी.
पीड़िता ने 16 जुलाई को लिखित शिकायत दी थी: शिकायतकर्ता की ओर से 16 जुलाई को लिखित शिकायत दिए जाने के बाद 25 जुलाई 2003 को सीबीआई की विशेष अपराध शाखा दिल्ली ने आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
शिकायत में हरक सिंह रावत को बताया था बच्चे का पिता: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2002 में दिल्ली के एक गेस्ट हाउस, सम्राट होटल और बाद में देहरादून स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए गए. शिकायतकर्ता ने 9 जून 2003 को जन्मे बच्चे का पिता भी हरक सिंह रावत को बताया था.
बच्चे और हरक सिंह रावत को डीएनए मैच नहीं हुआ: इस मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता, बच्चे और हरक सिंह रावत के रक्त के नमूने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (CDFD) भेजे थे. 9 अक्टूबर 2003 की प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई ने अपनी जांच में लिखा कि डीएनए परीक्षण के अनुसार हरक सिंह रावत उस बच्चे के जैविक पिता नहीं थे.
सीबीआई ने अन्य आरोपों की भी जांच की: सीबीआई की जांच केवल डीएनए परीक्षण तक सीमित नहीं थी. रिपोर्ट में दिल्ली में कथित मुलाकात, होटल में ठहरने, फोन रिकॉर्ड, वाहन डायरी और देहरादून स्थित आवास पर शिकायतकर्ता के रहने से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की गई थी.
सीबीआई के मुताबिक दिल्ली में बताए गए गेस्ट हाउस और सम्राट होटल में दोनों के एक साथ ठहरने की पुष्टि नहीं हुई. वहीं, देहरादून में हरक सिंह रावत के आवास पर शिकायतकर्ता के रहने की अवधि को लेकर भी शिकायत में बताए गए विवरण और जांच में सामने आए तथ्यों में अंतर दर्ज किया गया.
पीड़िता पहले से गर्भवती थी: सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि देहरादून स्थित आवास पर शिकायतकर्ता के पहुंचने के समय वह पहले से गर्भवती थीं. बाद में बरेली के एक होटल में घटना होने से जुड़े बयान की भी जांच की गई, लेकिन संबंधित होटल और आसपास के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी.
28 जनवरी 2004 को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और बाद में दर्ज अन्य बयानों में भी अंतर का उल्लेख सीबीआई ने किया था. इन तमाम तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद सीबीआई ने मामला बंद करने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में हरक सिंह रावत को गिरफ्तार नहीं किए जाने का भी उल्लेख है.
कानूनी पहलू के हिसाब से 23 साल बाद दोबारा जांच की मांग कितनी जायज?: इस मामले में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या इतने लंबे समय बाद पुराने मामले की दोबारा जांच संभव है? इस सवाल पर अधिवक्ता विकेश नेगी का कहना है कि
कानूनी तौर पर इस मामले में अब नए सिरे से कार्रवाई का कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता. उस समय शिकायत दर्ज हुई. सीबीआई ने जांच की. संबंधित लोगों के बयान लिए गए, डीएनए परीक्षण कराया गया और जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. ऐसे में वर्षों बाद उन्हीं तथ्यों को दोबारा सामने रखकर जांच की मांग करना आसान नहीं है.
-विकेश नेगी, अधिवक्ता-
पीड़िता की मांग स्वीकार करने में कई कानूनी चुनौतियां: एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जांच एजेंसी ने सही तरीके से जांच नहीं की या उससे दबाव में बयान अथवा हस्ताक्षर कराए गए, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया और उचित समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद होता है. लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद पुरानी शिकायत और पुराने साक्ष्यों के आधार पर दोबारा जांच की मांग को स्वीकार करना अलग कानूनी चुनौती है.
घटना के समय पीड़िता की उम्र पर भी सवाल: एडवोकेट विकेश नेगी ने पीड़िता की उम्र को लेकर सामने आए दावों पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यदि अब यह कहा जा रहा है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 साल थी, तो उस दावे की पुष्टि जन्म प्रमाण-पत्र और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों से होनी चाहिए.
उन्होंने पीड़िता के के पुराने शपथ-पत्र में पति के नाम का उल्लेख होने की बात उठाते हुए कहा कि उम्र और वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए. उनके अनुसार, यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो वह अपने आप में अलग कानूनी मामला बन सकता है, जबकि पुराने यौन अपराध के आरोप और डीएनए जांच का विषय अलग है.
नेगी का यह भी कहना है कि यदि सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो केवल आरोप लगाने से जांच दोबारा शुरू नहीं हो जाती. इसके लिए ठोस नए तथ्य और साक्ष्य सामने लाने होंगे. हालांकि, किसी जांच रिपोर्ट को चुनौती देने, नए साक्ष्य प्रस्तुत करने और आगे की जांच की मांग करने के कानूनी विकल्पों का अस्तित्व केवल समय बीतने से अपने आप समाप्त नहीं माना जा सकता. इस मामले में वास्तविक स्थिति जानने के लिए सीबीआई की पूरी केस डायरी, क्लोजर रिपोर्ट और संबंधित अदालत के आदेश का अध्ययन जरूरी है.
दोबारा जांच से दूध का दूध-पानी का पानी हो: भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि इस प्रकरण में यदि किसी स्तर पर पहले की जांच में कोई कमी रह गई थी तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए. उनके मुताबिक पीड़िता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद एक बार फिर अपनी बात रखने का साहस जुटाया है.
2016 में भी पीड़िता ने उठाई था मामला: उन्होंने कहा कि साल 2016 में भी पीड़िता ने अपनी बात उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय हरक सिंह रावत के राजनीतिक प्रभाव और उनके मंत्री रहने के कारण वह अपनी बात खुलकर नहीं रख पाई थीं. नवीन ठाकुर का कहना है कि किसी भी पीड़िता को न्याय मिलने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए. यदि पीड़िता यह कह रही हैं कि उस समय उन पर दबाव था, उनसे सही तरीके से पूछताछ नहीं हुई और डीएनए जांच को लेकर भी सवाल हैं, तो इन पहलुओं की नए सिरे से जांच होने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
भाजपा का पूरा तर्क इस बात पर केंद्रित है कि यदि पीड़िता के आरोपों में कोई नया तथ्य है तो उसकी जांच होनी चाहिए. पार्टी इसे किसी व्यक्ति को पहले से दोषी ठहराने के बजाय जांच के जरिए सच्चाई सामने लाने का मामला बता रही है. हालांकि, राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह सवाल भी बना हुआ है कि यदि पहले की जांच पर सवाल हैं तो नए साक्ष्य क्या हैं और उन्हें सामने लाने के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
कांग्रेस का पलटवार, अंकिता भंडारी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश: दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को भाजपा की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रही है. उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौंतेला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं से जुड़े कई ऐसे मामले हैं, जिनमें आज तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन सरकार पुराने मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर वास्तविक सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
ज्योति रौंतेला का कहना है कि
एक तरफ अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की मांग लगातार उठ रही है और वीआईपी के कथित संबंधों को लेकर सवाल बने हुए हैं. दूसरी तरफ 23 साल पुराने इस मामले को अचानक राजनीतिक रूप से उछाला जा रहा है. अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट और कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर भाजपा स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देती?
-ज्योति रौंतेला, कांग्रेस नेता-
उनका आरोप है कि प्रकरण को चर्चा में लाकर भाजपा अंकिता भंडारी मामले से जुड़े सवालों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने नन्हीं परी प्रकरण और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी मामलों में न्याय की स्थिति पर जवाब देना चाहिए.
उनके मुताबिक यदि असम की महिला के साथ वास्तव में गलत हुआ है तो कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा को यह भी बताना होगा कि प्रदेश की दूसरी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?
ज्योति रौंतेला ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच उस दौर में हुई थी, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. ऐसे में आज उसी जांच को राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर सवालों के घेरे में खड़ा करना उचित नहीं है.
इन तमामों विवादों पर पुराना संबंध रहा है: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली इस पूरे प्रकरण को उत्तराखंड की पिछले ढाई दशक की राजनीति के संदर्भ में देखते हैं. उनका कहना है कि
उत्तराखंड भले ही क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से छोटा राज्य हो, लेकिन यहां की राजनीति हमेशा बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों और विवादों से प्रभावित रही है. पिछले 26 वर्षों में प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें व्यक्तिगत आरोप, सत्ता का प्रभाव और राजनीतिक हित एक साथ दिखाई दिए, ये मामला इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है.
वर्ष 2003 में जब उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी, उस समय हरक सिंह रावत एक प्रभावशाली मंत्री थे. तब बीजेपी ने इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया था। मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने हस्तक्षेप करते हुए हरक सिंह रावत से इस्तीफा लिया था. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई.
कोहली बताते हैं कि
करीब एक साल तक चली जांच में डीएनए परीक्षण सहित कई पहलुओं की पड़ताल हुई. सीबीआई ने हरक सिंह रावत को क्लीन चिट देते हुए मामला बंद करने की सिफारिश की. इसके बाद हरक सिंह रावत फिर सक्रिय राजनीति में लौटे. वह नेता प्रतिपक्ष भी बने और आगे चलकर कांग्रेस व भाजपा दोनों सरकारों में मंत्री रहे.
-नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार-
इतने लंबे समय तक इस मामले पर कोई बड़ा राजनीतिक या कानूनी घटनाक्रम सामने नहीं आया, लेकिन अब 23 साल बाद इसके फिर चर्चा में आने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. नीरज कोहली के मुताबिक इस बीच 2017-18 के आसपास भी पीड़िता की ओर से आरोप दोहराने और शिकायत देने की बातें सामने आई थीं. हालांकि उन शिकायतों के बाद क्या कार्रवाई हुई और किन परिस्थितियों में मामला आगे नहीं बढ़ा, यह भी जांच का विषय है. अब 2026 में उनका फिर सामने आना इस प्रकरण को नए सिरे से चर्चा में ले आया है.
पीड़िता की उम्र को लेकर सामने आया नया दावा: अब पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही जा रही है. वहीं उपलब्ध सीबीआई रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र लगभग 22 वर्ष दर्ज की गई थी. ऐसे में उम्र से जुड़े दावे की पुष्टि के लिए जन्मतिथि और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों का सामने आना जरूरी है. इसी तरह डीएनए परीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों पर भी मूल प्रयोगशाला रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, अदालत का आदेश और कथित नए साक्ष्य तीन अलग-अलग कानूनी पहलू हैं.
यदि पीड़िता पुराने जांच निष्कर्षों को चुनौती देना चाहती हैं तो उन्हें नए तथ्यों और साक्ष्यों के साथ उचित कानूनी मंच पर अपनी बात रखनी होगी. वहीं, राजनीतिक दलों को भी इस मामले में बयान देते समय जांच के निष्कर्षों और आरोपों के बीच अंतर बनाए रखना होगा. फिलहाल इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुरानी फाइलें खोल दी हैं.
भाजपा इसे निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग बता रही है, कांग्रेस इसे अंकिता भंडारी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है. कानूनी जानकार पुराने दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर इसकी संभावनाओं पर सवाल उठा रहे हैं.
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