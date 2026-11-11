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असम युवती कथित रेप केस, कैसे मिली थी हरक सिंह को क्लीन चिट, पढ़ें 2003 की CBI जांच रिपोर्ट

2003 में शुरू हुआ था विवाद, अब 2026 में फिर सुर्खियों में: उत्तराखंड की राजनीति में कुछ मामले ऐसे रहे हैं, जो समय बीतने के साथ भले ही शांत हो गए हों, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलते ही एक बार फिर चर्चा में आ जाते हैं. साल 2003 में असम की 16 साल की किशोरी के साथ हुए कथित रेप और उसके बाद उनके मां बनने का मामला कुछ ऐसा ही है.

हरक सिंह रावत का देना पड़ा था इस्तीफा: करीब 23 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए इस मामले में तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगे थे. उस समय भाजपा विपक्ष में थी और उसने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था. राजनीतिक दबाव के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने हरक सिंह रावत से मंत्री पद से इस्तीफा लिया था और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

पीड़िता ने 23 साल पुरानी जांच पर उठाया सवाल: अब 2026 में यानी करीब 23 साल पीड़िता फिर से सामने आई और अपने पुराने आरोपों को दोहराया, जो उत्तराखंड में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया. पीड़िता का आरोप है कि उस समय उनके साथ हुई घटनाओं की सही तरीके से जांच नहीं हुई और वह दबाव के कारण अपनी बात खुलकर नहीं रख पाई थीं. पीड़िता ने तत्कालीन जांच प्रक्रिया, डीएनए परीक्षण और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं.

वहीं, हरक सिंह रावत पहले के आरोपों को खारिज करते हुए दोबारा डीएनए जांच के लिए तैयार होने की बात कह चुके हैं. इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 23 साल पहले हुई जांच में कोई ऐसी कमी रह गई थी, जिसकी नए सिरे से पड़ताल होनी चाहिए या फिर पुराने मामले को राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से दोबारा हवा दी जा रही है?

कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप: भाजपा इसे न्याय और जांच से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने की राजनीतिक कोशिश बता रही है. ऐसे में मामला अब केवल पुराने आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक पहलू भी चर्चा में हैं.

CBI की 2003 की जांच में क्या सामने आया था, DNA रिपोर्ट ने क्या निकला था: इस मामले को समझने के लिए 2003 में हुई सीबीआई जांच के दस्तावेजों को देखना जरूरी है. उपलब्ध सीबीआई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) सरकार से संदर्भ मिलने के बाद सीबीआई ने 11 जुलाई 2003 को प्रारंभिक जांच शुरू की थी.

पीड़िता ने 16 जुलाई को लिखित शिकायत दी थी: शिकायतकर्ता की ओर से 16 जुलाई को लिखित शिकायत दिए जाने के बाद 25 जुलाई 2003 को सीबीआई की विशेष अपराध शाखा दिल्ली ने आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

शिकायत में हरक सिंह रावत को बताया था बच्चे का पिता: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2002 में दिल्ली के एक गेस्ट हाउस, सम्राट होटल और बाद में देहरादून स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए गए. शिकायतकर्ता ने 9 जून 2003 को जन्मे बच्चे का पिता भी हरक सिंह रावत को बताया था.

बच्चे और हरक सिंह रावत को डीएनए मैच नहीं हुआ: इस मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता, बच्चे और हरक सिंह रावत के रक्त के नमूने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (CDFD) भेजे थे. 9 अक्टूबर 2003 की प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई ने अपनी जांच में लिखा कि डीएनए परीक्षण के अनुसार हरक सिंह रावत उस बच्चे के जैविक पिता नहीं थे.

सीबीआई ने अन्य आरोपों की भी जांच की: सीबीआई की जांच केवल डीएनए परीक्षण तक सीमित नहीं थी. रिपोर्ट में दिल्ली में कथित मुलाकात, होटल में ठहरने, फोन रिकॉर्ड, वाहन डायरी और देहरादून स्थित आवास पर शिकायतकर्ता के रहने से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की गई थी.

सीबीआई के मुताबिक दिल्ली में बताए गए गेस्ट हाउस और सम्राट होटल में दोनों के एक साथ ठहरने की पुष्टि नहीं हुई. वहीं, देहरादून में हरक सिंह रावत के आवास पर शिकायतकर्ता के रहने की अवधि को लेकर भी शिकायत में बताए गए विवरण और जांच में सामने आए तथ्यों में अंतर दर्ज किया गया.

पीड़िता पहले से गर्भवती थी: सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि देहरादून स्थित आवास पर शिकायतकर्ता के पहुंचने के समय वह पहले से गर्भवती थीं. बाद में बरेली के एक होटल में घटना होने से जुड़े बयान की भी जांच की गई, लेकिन संबंधित होटल और आसपास के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी.

28 जनवरी 2004 को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और बाद में दर्ज अन्य बयानों में भी अंतर का उल्लेख सीबीआई ने किया था. इन तमाम तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद सीबीआई ने मामला बंद करने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में हरक सिंह रावत को गिरफ्तार नहीं किए जाने का भी उल्लेख है.

कानूनी पहलू के हिसाब से 23 साल बाद दोबारा जांच की मांग कितनी जायज?: इस मामले में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या इतने लंबे समय बाद पुराने मामले की दोबारा जांच संभव है? इस सवाल पर अधिवक्ता विकेश नेगी का कहना है कि

कानूनी तौर पर इस मामले में अब नए सिरे से कार्रवाई का कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता. उस समय शिकायत दर्ज हुई. सीबीआई ने जांच की. संबंधित लोगों के बयान लिए गए, डीएनए परीक्षण कराया गया और जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. ऐसे में वर्षों बाद उन्हीं तथ्यों को दोबारा सामने रखकर जांच की मांग करना आसान नहीं है.

-विकेश नेगी, अधिवक्ता-

पीड़िता की मांग स्वीकार करने में कई कानूनी चुनौतियां: एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जांच एजेंसी ने सही तरीके से जांच नहीं की या उससे दबाव में बयान अथवा हस्ताक्षर कराए गए, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया और उचित समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद होता है. लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद पुरानी शिकायत और पुराने साक्ष्यों के आधार पर दोबारा जांच की मांग को स्वीकार करना अलग कानूनी चुनौती है.

घटना के समय पीड़िता की उम्र पर भी सवाल: एडवोकेट विकेश नेगी ने पीड़िता की उम्र को लेकर सामने आए दावों पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यदि अब यह कहा जा रहा है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 साल थी, तो उस दावे की पुष्टि जन्म प्रमाण-पत्र और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों से होनी चाहिए.

उन्होंने पीड़िता के के पुराने शपथ-पत्र में पति के नाम का उल्लेख होने की बात उठाते हुए कहा कि उम्र और वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए. उनके अनुसार, यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो वह अपने आप में अलग कानूनी मामला बन सकता है, जबकि पुराने यौन अपराध के आरोप और डीएनए जांच का विषय अलग है.

नेगी का यह भी कहना है कि यदि सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो केवल आरोप लगाने से जांच दोबारा शुरू नहीं हो जाती. इसके लिए ठोस नए तथ्य और साक्ष्य सामने लाने होंगे. हालांकि, किसी जांच रिपोर्ट को चुनौती देने, नए साक्ष्य प्रस्तुत करने और आगे की जांच की मांग करने के कानूनी विकल्पों का अस्तित्व केवल समय बीतने से अपने आप समाप्त नहीं माना जा सकता. इस मामले में वास्तविक स्थिति जानने के लिए सीबीआई की पूरी केस डायरी, क्लोजर रिपोर्ट और संबंधित अदालत के आदेश का अध्ययन जरूरी है.