अंकिता भंडारी मर्डर केस: उर्मिला सनावर को सीबीआई ने थमाया नोटिस, जल्द होगा नार्को टेस्ट
अंकिता भंडारी मर्डर केस में तेजी से जांच कर रही सीबीआई, उर्मिला की पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया तेज, सीबीआई ने दिया नोटिस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 11:00 PM IST
देहरादून: बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है. इसी कड़ी में सीबीआई की टीम अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सहारनपुर स्थिति आवास पहुंची. जहां कोर्ट में पेश होने के लिए उर्मिला को नोटिस दिया थमाया. जिसके बाद अब उर्मिला की पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.
23 अक्टूबर को देहरादून सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी: जानकारी के मुताबिक, सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के आवास पर पहुंची. जहां सीबीआई ने उर्मिला को अदालत में पेश होने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिस सौंपा. नोटिस की मानें तो उर्मिला सनावर को आगामी 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देहरादून स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है.
देहरादून के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की तरफ से यह नोटिस 21 अक्टूबर को जारी किया गया है. अदालत में मुख्य रूप से यह स्पष्ट किया जाएगा कि उर्मिला सनावर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए अपनी इच्छा से सहमति दे रही हैं या नहीं. कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी तरफ से भरी जाने वाली हामी किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी, लालच या अनुचित प्रभाव में न दी गई हो.
बता दें कि सीबीआई की दिल्ली स्थित विशेष जांच शाखा 2 की ओर से मामले की जांच की जा रही है. इस कानूनी प्रक्रिया में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई अहम धाराओं का जिक्र किया गया है. जिसके आधार पर जांच की दिशा तय करने के साथ ही आगे बढ़ाई जा रही है.
गौर हो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठते आ रहे हैं. उर्मिला सनावर से जुड़े कुछ कथित ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आने के बाद इस प्रकरण ने फिर से तूल पकड़ा था. पूरे प्रदेशभर में एकाएक प्रदर्शन शुरू हो गया था. इतना ही नहीं सीएम आवास तक कूच किया गया. आखिरकार 9 जुलाई 2026 को सीएम धामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दे डाली. जिसके बाद से ही सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
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