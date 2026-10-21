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अंकिता भंडारी मर्डर केस: उर्मिला सनावर को सीबीआई ने थमाया नोटिस, जल्द होगा नार्को टेस्ट

देहरादून के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की तरफ से यह नोटिस 21 अक्टूबर को जारी किया गया है. अदालत में मुख्य रूप से यह स्पष्ट किया जाएगा कि उर्मिला सनावर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए अपनी इच्छा से सहमति दे रही हैं या नहीं. कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी तरफ से भरी जाने वाली हामी किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी, लालच या अनुचित प्रभाव में न दी गई हो.

बता दें कि सीबीआई की दिल्ली स्थित विशेष जांच शाखा 2 की ओर से मामले की जांच की जा रही है. इस कानूनी प्रक्रिया में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई अहम धाराओं का जिक्र किया गया है. जिसके आधार पर जांच की दिशा तय करने के साथ ही आगे बढ़ाई जा रही है.

गौर हो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठते आ रहे हैं. उर्मिला सनावर से जुड़े कुछ कथित ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आने के बाद इस प्रकरण ने फिर से तूल पकड़ा था. पूरे प्रदेशभर में एकाएक प्रदर्शन शुरू हो गया था. इतना ही नहीं सीएम आवास तक कूच किया गया. आखिरकार 9 जुलाई 2026 को सीएम धामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दे डाली. जिसके बाद से ही सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

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