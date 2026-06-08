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तमिलनाडु में 397 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई. टेंडर में हेरफेर के आरोप.

V Senthil Balaji
डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 7:14 PM IST

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नई दिल्ली : सीबीआई ने डीएमके सरकार के समय बिजली मंत्री (वी सेंथिल बालाजी) के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मरों की खरीद से संबंधित एक मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सीबीआई 2021 से 2023 के दौरान ट्रांसफार्मरों की खरीद से संबंधित कथित 397 करोड़ रुपये के घोटाले में एफआईआर दर्ज की है.

एजेंसी ने चेन्नई स्थित टैंगेडको की निविदा आमंत्रण प्राधिकरण और निविदा जांच समिति के तत्कालीन अधिकारियों, अन्य लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों और ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2021, 2022 और 2023 में TANGEDCO द्वारा 25 केवीएसी से लेकर 500 केवीएसी तक की विभिन्न विशिष्टताओं वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिए जारी निविदाओं में भ्रष्टाचार हुआ, जिससे "बोलीदाताओं को अनुचित लाभ हुआ और सरकारी खजाने को 397 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ."

सीबीआई की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफार्मरों की खरीद में कथित घोटाले की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के लगभग एक महीने बाद हुई है.29 अप्रैल को, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा 45,000 वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद, बालाजी ने कहा था कि निविदा प्रक्रिया में सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया गया था और ट्रांसफार्मरों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई थी.डीएमके नेता ने यह भी कहा था कि खरीद प्रक्रियाएं 1987 से लागू हैं और "अब तक उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है."

हाई कोर्ट का यह आदेश उन आरोपों पर आया था कि राज्य के खजाने को 2021 और 2023 के बीच 397 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.कोर्ट ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन अरप्पोर इयक्कम द्वारा दायर एक याचिका पर दिया था, जिसमें एक विशेष जांच दल (एआईएडीएमके) द्वारा जांच की मांग की गई थी, जबकि एआईएडीएमके के कानूनी विंग के पदाधिकारी ई सरवनन और राजकुमार ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी.

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