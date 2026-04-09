हरियाणा में IDFC बैंक घोटाले की अब CBI जांच होगी, FIR दर्ज की गई, 2 IAS अफसरों पर आज ही गिरी थी गाज
हरियाणा आईडीएफसी बैंक घोटाले की अब सीबीआई जांच करेगी. इस पूरे में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है.
Published : April 9, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 8:46 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में 590 करोड़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कैम की जांच अब सीबीआई करेगी. दिल्ली में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसके बाद अब इस घोटाले की सीबीआई जांच होगी. हरियाणा सरकार पहले ही सीबीआई को जांच सौंपने की बात कह चुकी थी जिसके बाद आज एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है.
सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर : 590 करोड़ के IDFC FIRST बैंक स्कैम में सीबीआई ने नई दिल्ली में आज एफआईआर दर्ज कर ली है. सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने ये केस दर्ज किया गया है. माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जल्द ही एक जांच टीम पूरे मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ और पंचकूला पहुंचेगी. साथ ही कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी भी देखने को मिल सकती है.
दो आईएएस अफसर सस्पेंड : IDFC बैंक घोटाला हरियाणा सरकार के प्रदूषण नियंत्रण, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग से जुड़ा हुआ है. फिलहाल एसीबी इस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में कई बैंक कर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. आज ही सरकार ने दो आईएएस अफसरों को सस्पेंड किया था. सूत्रों की माने तो इसी मामले के चलते दोनों अफसरों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है. वहीं मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं.
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले को जानिए : हरियाणा सरकार के 18 विभागों द्वारा लगभग 590 करोड़ रुपए की राशि IDFC बैंक में जमा कराई गई थी. फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश करने के लिए राशि दी गई थी. इसके बाद एक विभाग ने अपना खाता बंद कर राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया. इस प्रक्रिया के दौरान खाते की वास्तविक शेष राशि और विभाग द्वारा बताई गई राशि में अंतर पाया गया. 18 फरवरी 2026 से अन्य हरियाणा सरकारी संस्थाओं ने भी अपने खातों के संबंध में बैंक से संपर्क किया. जांच के दौरान उनके बताए गए बैलेंस और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज बैलेंस में अंतर पाया गया. घोटाले का खुलासा होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने मामले की जांच ACB को सौंपी जिसमें ACB ने तत्काल प्रभाव से केस दर्ज करते हुए बैंक मैनेजर रिभव ऋषि को गिरफ्तार किया. मैनेजर ने सरकारी अधिकारियों और अन्य आरोपियों से मिलकर इस रकम को एफडी में जमा करने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए डायवर्ट कर दिया था. इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर अभय को गिरफ्तार किया गया. जिसने अपनी पत्नी स्वाति सिंगला और साले अभिषेक को भी पूरे स्कैम में शामिल कर लिया. जांच में सामने आया कि स्वाति सिंगला ने एक ‘स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट’ नाम से कंपनी बनाई, जिसमें वो 75 प्रतिशत की शेयर होल्डर थी. पति अभय के कहने पर कंपनी बनाकर फंड को दूसरे अकाउंट में भेजा गया, जहां से प्रॉपर्टी और शेयर मार्केटिंग में हिस्सा लिया गया.
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