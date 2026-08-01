ETV Bharat / bharat

EPFO की शिकायत पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज, CBI ने शुरू की जांच

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) के पूर्व चेयरमैन, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ कथित तौर पर 1,007.55 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और 808.67 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी के लिए FIR दर्ज की है.

CBI प्रवक्ता के मुताबिक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर, मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे अपराधों में संलिप्त होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. इस कथित अपराध से 1,007.55 करोड़ रुपये का गलत नुकसान और 808.67 करोड़ रुपये की ब्याज देयता (interest liability) उत्पन्न होने का आरोप है.

सीबीआई ने दावा किया, "शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि 2013 और 2014 के दौरान, आरसीएल ने सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी किए, जिसमें ईपीएफओ ने रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड सहित चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया. एनआरडी (NCDs) की परिपक्वता अवधि 2023 और 2024 के दौरान थी. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और धन की हेराफेरी की, जिसके परिणामस्वरूप RCL ने NCDs को रिडीम करने में डिफॉल्ट किया और EPFO ​​को कुल 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ."

सीबीआई ने बताया कि सभी आरोपियों की भूमिका की पहचान करने, जिसमें सरकारी कर्मचारी और आम लोग शामिल हैं, कथित आपराधिक साजिश की जांच करने और निवेश किए गए फंड के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है.