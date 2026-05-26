नीट पेपर लीक मामला: आरोपी शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत एक दिन और बढ़ी
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत एक दिन और बढ़ा दी है.
Published : May 26, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार रेणुकाई कैरियर सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है. मंगलवार को मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.
आरोपी की पेशी के बाद सीबीआई ने कहा उससे दूसरे सह-आरोपियों के साथ आमने-सामने पूछताछ करनी है और इसके लिए एक दिन हिरासत की जरूरत है. इसके बाद कोर्ट ने मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दिया. सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर को 17 मई को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान मोटेगांवकर के मोबाइल फोन से लीक प्रश्न पत्र मिला. सीबीआई के मुताबिक, मोटेगांवकर नीट पेपर लीक गिरोह के संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था. वो नीट के लीक प्रश्न पत्र को सर्कुलेट करने और कोचिंग सेंटर्स के जरिये उनका उत्तर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसने खुद काफी छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था.
इसके पहले 17 मई को कोर्ट ने इस मामले के नौवीं आरोपी मनीषा मांढरे को 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था. वह एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. उसपर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.
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