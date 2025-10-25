ETV Bharat / bharat

करोड़ों रुपये का बैंक फ्रॉड केस, सीबीआई कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी ठहराया

धोखधड़ी मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सीनियर बैंक मैनेजर को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

CBI court convicts seven in Rs 4.9 crore bank fraud case
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कॉर्पोरेशन बैंक की बंजारा हिल्स शाखा से जुड़े 4.9 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक पूर्व वरिष्ठ बैंक प्रबंधक सहित सात लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है. सीबीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी.

मामले में अदालत ने कॉर्पोरेशन बैंक के तत्कालीन सीनियर बैंक मैनेजर टी चंद्रकांत को दो साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

छह निजी उधारकर्ताओं वीएनएससी बोस, वी राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एनवीपी नंद किशोर और एच राजा शेखर रेड्डी को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 29 सितंबर, 2004 को चंद्रकांत और 16 अन्य के खिलाफ झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4.9 करोड़ रुपये के हाउसिंग लोन को धोखाधड़ी से स्वीकृत और वितरित करके कॉर्पोरेशन बैंक के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था.

CBI court
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

मामले की व्यापक जांच के बाद, सीबीआई ने 30 मार्च, 2007 को चंद्रकांत और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. जांच से पता चला कि आरोपियों ने लोन दस्तावेजों में हेराफेरी करके और बैंकिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए लोन प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके बैंक को धोखा देने की साजिश रची.

लंबी सुनवाई के बाद, हैदराबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 अक्टूबर, 2025 को फैसला सुनाया, जिसमें सात आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई.

अदालत के इस फैसले से दो दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई. इससे पहले, गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत के स्पेशल जज ने 18 अक्टूबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई शाखा, नोएडा के शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को दोषी ठहराया और चार साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

सीबीआई के मुताबिक, उसने धोखाधड़ी के आरोप में आरोपी और अन्य के खिलाफ 14 दिसंबर, 2010 को मामला दर्ज किया था. आरोपी, जो 2007 से 2009 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नोएडा शाखा में तैनात था, ने एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया.

ये भी पढ़ें: 40 दिन डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग दंपति से ठगे थे 58 करोड़ रुपये, 7 अपराधी गिरफ्तार

