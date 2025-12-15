ETV Bharat / bharat

दो घोटालों से जुड़ा मामलाः दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की मांग पर सीबीआई की दलीलें पूरी

नई दिल्ली: सीबीआई ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने राबड़ी देवी की ओर से जवाबी दलीलें सुनने के लिए 16 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना करना चाहती हैं. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित जज को नीचा दिखाने के लिए ये याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर आरोप लगाती हैं, जबकि संबंधित जज विशाल गोगने प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं. राबड़ी देवी अदालत को ध्वस्त करना चाहती हैं. वो ये तय नहीं कर सकतीं कि कौन सा जज केस सुने और कौन सा नहीं.