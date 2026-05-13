सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद को एक साल का सेवा विस्तार मिला
केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया.
By PTI
Published : May 13, 2026 at 10:23 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया. यह उनका दूसरा कार्यकाल विस्तार है.
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सूद का कार्यकाल 24 मई, 2026 के बाद एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद को 24.05.2026 के बाद एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। pic.twitter.com/f6BVfY0tPs— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2026
सूद ने 25 मई, 2023 को दो साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाला था. पिछले साल उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की मंगलवार को हुई बैठक के बाद सूद के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे.
बैठक के बाद गांधी ने सीबीआई के निदेशक की चयन प्रकिया को लेकर असहमति का नोट दिया था और कहा था कि वह इस "पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया" का हिस्सा नहीं होना चाहते.
कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण सूद
प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. उन्हें सीबीआई का निदेशक नियुक्त किए जाने से पहले कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में कार्यरत थे.
प्रवीण सूद का जन्म 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था. उन्होंने 22 वर्ष की आयु में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), बेंगलुरु और न्यूयॉर्क स्थित मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है.
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