ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: भोपाल से दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI
सीबीआई ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने के पक्ष में है. उसने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की अस्वाभाविक मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका का समर्थन किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्विशा की सास (जो एक पूर्व जिला जज हैं) के प्रभाव को लेकर जताई गई आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
सीबीआई ने अपने लिखित जवाब में कहा कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह (पूर्व जिला जज) और पति समर्थ सिंह (एक वकील) "मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रभावशाली लोग हैं. पूरी संभावना है कि वे मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं और मामले के गवाहों को डरा-धमका सकते हैं. इसलिए, न्याय के हित में यह अदालत उचित आदेश पारित करने की कृपा करे."
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने गिरिबला सिंह के प्रभाव का हवाला देते हुए मुकदमे को मध्य प्रदेश से बाहर संभवतः दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की.
16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत के मामले में भोपाल सत्र न्यायालय में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस भी जारी किया था. याचिकाकर्ता ने यह आशंका जताते हुए मुकदमा स्थानांतरित करने की मांग की कि मध्य प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी. याचिकाकर्ता का दावा है कि आरोपियों में से एक, गिरिबला सिंह, एक पूर्व न्यायाधीश हैं और राज्य में उनका काफी प्रभाव है.
उन्होंने मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया. यह बताते हुए कि वे खुद दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाए जाने से पहले, 10 अक्टूबर तक यह मुकदमा आरोप तय करने (framing of charges) पर बहस के चरण तक पहुंच चुका था.
9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह के साथ शादी होने के लगभग पांच महीने बाद, मई 2026 में ट्विशा भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गईं. इस मामले में उनके पति, जो एक वकील हैं और उनकी सास, जो एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं, कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं.
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