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ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: भोपाल से दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI

ट्विशा शर्मा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की अस्वाभाविक मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका का समर्थन किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्विशा की सास (जो एक पूर्व जिला जज हैं) के प्रभाव को लेकर जताई गई आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सीबीआई ने अपने लिखित जवाब में कहा कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह (पूर्व जिला जज) और पति समर्थ सिंह (एक वकील) "मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रभावशाली लोग हैं. पूरी संभावना है कि वे मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं और मामले के गवाहों को डरा-धमका सकते हैं. इसलिए, न्याय के हित में यह अदालत उचित आदेश पारित करने की कृपा करे."