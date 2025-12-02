ETV Bharat / bharat

रुबैया सईद अपहरण मामला में यासीन मलिक का सहयोगी 35 साल बाद गिरफ्तार, 10 लाख का है इनामी

श्रीनगर: सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद अपहरण मामले में 35 साल से फरार 10 लाख रुपये के इनामी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने श्रीनगर से उसे हिरासत में लिया. निशात, एक अमीर बिज़नेस फ़ैमिली से ताल्लुक रखता है. गिरफ्तारी के समय श्रीनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था.

उनके परिवार के सदस्य ने बताया कि मूल रूप से श्रीनगर के हवाल के रहने वाले हैं. कश्मीर के साथ-साथ दुबई में भी अपना बिज़नेस चला रहे थे. जो लोग उसे जानते हैं, उन्होंने बताया कि शांगलू ने 1980 के दशक के अंत में श्रीनगर डाउनटाउन में जेकेएलएफ के साथ संबंध थे. डाउनटाउन संगठन और उसके प्रमुख यासीन मलिक और जाविद मीर के लिए प्रमुख केंद्रों में से एक था. 2019 से गृह मंत्रालय ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया.

उसे जानने वालों ने बताया, "वह JKLF का एक्टिविस्ट था और यासीन मलिक के साथ उसका रिश्ता था. लेकिन हाल ही में उसके यासीन मलिक से मतभेद हो गए और वह मलिक के JKLF के एक विरोधी गुट में शामिल हो गया."

एजेंसी के अनुसार, शांगलू पर 1989 में रणबीर पीनल कोड (RPC) और TADA एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत JKLF चीफ यासीन मलिक और दूसरों के साथ मिलकर जुर्म करने का आरोप है. शांगलू पर 10 लाख रुपये का इनाम था.