रुबैया सईद अपहरण मामला में यासीन मलिक का सहयोगी 35 साल बाद गिरफ्तार, 10 लाख का है इनामी
Published : December 2, 2025 at 7:01 PM IST
श्रीनगर: सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद अपहरण मामले में 35 साल से फरार 10 लाख रुपये के इनामी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने श्रीनगर से उसे हिरासत में लिया. निशात, एक अमीर बिज़नेस फ़ैमिली से ताल्लुक रखता है. गिरफ्तारी के समय श्रीनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था.
उनके परिवार के सदस्य ने बताया कि मूल रूप से श्रीनगर के हवाल के रहने वाले हैं. कश्मीर के साथ-साथ दुबई में भी अपना बिज़नेस चला रहे थे. जो लोग उसे जानते हैं, उन्होंने बताया कि शांगलू ने 1980 के दशक के अंत में श्रीनगर डाउनटाउन में जेकेएलएफ के साथ संबंध थे. डाउनटाउन संगठन और उसके प्रमुख यासीन मलिक और जाविद मीर के लिए प्रमुख केंद्रों में से एक था. 2019 से गृह मंत्रालय ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया.
उसे जानने वालों ने बताया, "वह JKLF का एक्टिविस्ट था और यासीन मलिक के साथ उसका रिश्ता था. लेकिन हाल ही में उसके यासीन मलिक से मतभेद हो गए और वह मलिक के JKLF के एक विरोधी गुट में शामिल हो गया."
एजेंसी के अनुसार, शांगलू पर 1989 में रणबीर पीनल कोड (RPC) और TADA एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत JKLF चीफ यासीन मलिक और दूसरों के साथ मिलकर जुर्म करने का आरोप है. शांगलू पर 10 लाख रुपये का इनाम था.
किडनैपिंग का यह केस 8 दिसंबर 1989 का है. वीपी सिंह सरकार में होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को एक मिनी बस से किडनैप कर लिया गया था. श्रीनगर के लाल दाद मैटरनिटी हॉस्पिटल में मेडिकल इंटर्न, 23 साल की रुबिया को हथियारबंद JKLF मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया. 13 दिसंबर को जेल में बंद पांच मिलिटेंट्स की रिहाई के बदले में छोड़ दिया.
CBI, जिसने 1990 के दशक में यह केस अपने हाथ में लिया था. उसने एक दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. कोर्ट ने मलिक समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए हैं, लेकिन शांगलू समेत 11 लोग फरार था. तब से दो लोगों की मौत हो चुकी है.
2022 में, पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया ने मलिक की पहचान अपने अपहरणकर्ताओं में से एक के रूप में की थी. उस वक्त मलिक तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुआ था. उसकी गवाही को एक और गवाह ने भी अटेस्ट किया.
