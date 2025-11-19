ETV Bharat / bharat

CBI ने बिहार में डिप्टी चीफ इंजीनियर सहित 4 को किया गिरफ्तार, 99 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया

वैशाली : हाजीपुर में सीबीआई ने रेलवे निर्माण विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा है. इसके साथ ही तीन और लोगों को दबोचा गया है. सीबीआई ने हाजीपुर जंक्शन परिसर स्थित कार्यालय में रेड की. इस दौरान पेपर में लपेटकर अलग-अलग रखे 98 लाख 81 हजार 500 रुपये कैश मिले.

12 घंटे तक कार्रवाई : इतने रुपये मिले थे कि पैसा गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. छापेमारी में केंद्रीय जांच एजेंसी के 12 अफसर शामिल थे. यह कार्रवाई 12 घंटे तक चली. इस मामले में सीबीआई ने इंजीनियर आलोक कुमार और उनके क्लर्क आलोक दास के साथ-साथ कार्यालय अधीक्षक, उप मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय, परियोजना प्रबंधक को गिरफ्तार किया है. डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार छपरा के रहने वाले हैं. वहीं उनका क्लर्क झारखंड का रहने वाला है.

''अब तक 11 अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई है, जिनमें बिहार में 5, झारखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 जगहें शामिल हैं. आगे की तलाशी जारी है. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है.''- सीबीआई

'रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया' : नाम नहीं छापने की शर्त पर एक सीबीआई अधिकारी ने बताया था कि उपमुख्य अभियंता आलोक कुमार, निजी ठेकेदार गोविंद भुल्लर, सूरज प्रसाद और राजा की मिलीभगत थी. गलत बिल, मेजरमेंट बुक में हेरफेर और खराब निर्माण सामग्री की अनदेखी कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया था. इससे रेलवे को नुकसान हुआ. इस मामले में 17 नवंबर को पटना में मामला दर्ज किया गया था.