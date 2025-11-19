ETV Bharat / bharat

CBI ने बिहार में डिप्टी चीफ इंजीनियर सहित 4 को किया गिरफ्तार, 99 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया

सीबीआई का एक्शन बिहार में देखने को मिला है. रेलवे निर्माण विभाग डिप्टी चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें खबर

CBI RAID IN HAJIPUR
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 19, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली : हाजीपुर में सीबीआई ने रेलवे निर्माण विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा है. इसके साथ ही तीन और लोगों को दबोचा गया है. सीबीआई ने हाजीपुर जंक्शन परिसर स्थित कार्यालय में रेड की. इस दौरान पेपर में लपेटकर अलग-अलग रखे 98 लाख 81 हजार 500 रुपये कैश मिले.

12 घंटे तक कार्रवाई : इतने रुपये मिले थे कि पैसा गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. छापेमारी में केंद्रीय जांच एजेंसी के 12 अफसर शामिल थे. यह कार्रवाई 12 घंटे तक चली. इस मामले में सीबीआई ने इंजीनियर आलोक कुमार और उनके क्लर्क आलोक दास के साथ-साथ कार्यालय अधीक्षक, उप मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय, परियोजना प्रबंधक को गिरफ्तार किया है. डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार छपरा के रहने वाले हैं. वहीं उनका क्लर्क झारखंड का रहने वाला है.

''अब तक 11 अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई है, जिनमें बिहार में 5, झारखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 जगहें शामिल हैं. आगे की तलाशी जारी है. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है.''- सीबीआई

'रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया' : नाम नहीं छापने की शर्त पर एक सीबीआई अधिकारी ने बताया था कि उपमुख्य अभियंता आलोक कुमार, निजी ठेकेदार गोविंद भुल्लर, सूरज प्रसाद और राजा की मिलीभगत थी. गलत बिल, मेजरमेंट बुक में हेरफेर और खराब निर्माण सामग्री की अनदेखी कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया था. इससे रेलवे को नुकसान हुआ. इस मामले में 17 नवंबर को पटना में मामला दर्ज किया गया था.

CBI के पहुंचते ही मचा हड़कंप : जानकारी के अनुसार, हाजीपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित निर्माण विभाग के उप चीफ इंजीनियर के कार्यालय के सामने सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी लगते ही हड़कंप मच गया. अधिकारी गाड़ी से उतरते ही सीधे रेलवे के निर्माण विभाग की दूसरी मंजिल पर स्थित उप चीफ इंजीनियर (द्वितीय) आलोक कुमार के कार्यालय में पहुंच गए.

दो साल पहले हाजीपुर में हुई थी पोस्टिंग : कार्यालय के अधिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने सभी को दबोच लिया. कार्यालय में सघन तलाशी ली गई, जिसमें एक करोड़ से अधिक कैश मिला. रेलवे विभाग के निर्माण विभाग का कार्यालय पटना के महेंदू में है. लेकिन हाजीपुर-सुगौली रेलखंड के निर्माण को लेकर हाजीपुर कार्यालय से उसकी निगरानी की जा रही थी. निर्माण कार्य को लेकर ही आलोक कुमार की तैनाती दो साल पहले हाजीपुर में की गई थी.

ये भी पढ़ें :-

देश के कई ठिकानों सहित बिहार में भी अलग-अलग जगह CBI की रेड, विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन का मामला

CBI अपना काम कर रही है..पाक साफ हैं तो डर किस बात का.. सीबीआई रेड पर पवन जायसवाल का बयान

TAGGED:

CBI ACTION IN BIHAR
HAJIPUR RAILWAY
DEPUTY CHIEF ENGINEER ARREST
हाजीपुर में सीबीआई की रेड
CBI RAID IN HAJIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

वोट डालकर काम पर लौटने लगे बिहार के प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़.. कब रुकेगा पलायन?

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.