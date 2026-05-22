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NEET-UG 2026 पेपर लीक: NTA की एक्सपर्ट मनीषा हवलदार गिरफ्तार, इसी ने लीक किए थे फिजिक्स के सवाल

CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में NTA एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार को पुणे से गिरफ्तार किया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

NTA expert Manisha Havaldar arrest
केंद्रीय जांच ब्यूरो. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 8:13 PM IST

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नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. जांच एजेंसी ने फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) का प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में मुख्य साजिशकर्ता मनीषा संजय हवलदार को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है.

मनीषा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा एक एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके कारण उनकी प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच थी. इस हाई-प्रोफाइल मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

NTA एक्सपर्ट ने शेयर किए थे सवाल

सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार, पुणे के 'सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला' में कार्यरत मनीषा संजय हवलदार ही फिजिक्स का पेपर लीक करने का मुख्य जरिया थीं. जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल सह-आरोपी मनीषा मंधारे (16 मई को गिरफ्तार) के साथ साझा किए थे. सीबीआई द्वारा जब्त किए गए डेटा के मिलान में यह बात साफ हो गई है कि लीक किए गए सवाल NEET-UG 2026 के मूल प्रश्नपत्र सेट से पूरी तरह मेल खाते हैं.

लाखों रुपये लेकर कोचिंग में बांटे गए प्रश्नपत्र

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत पर सीबीआई ने 12 मई 2026 को यह मामला दर्ज किया था. इसके तुरंत बाद गठित विशेष टीमों ने देशव्यापी छापेमारी कर कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और बैंक स्टेटमेंट जब्त किए हैं. जांच एजेंसी ने उन बिचौलियों को भी दबोच लिया है जो मेडिकल छात्रों को इकट्ठा करते थे.

इन छात्रों से लाखों रुपये लेकर उन्हें एक विशेष कोचिंग क्लास में लाया जाता था, जहां परीक्षा से पहले ही लीक हुए प्रश्नों को हल करवा दिया जाता था. सीबीआई की टीमें अब इस पूरे सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही हैं.

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