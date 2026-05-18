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शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला: CBI ने मुख्य आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया

चंद्रकांत रथ हत्याकांड के मुख्य आरोपी को सीबीआई ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है.

CBI arrests key accused in murder of Bengal CM's aide from UP
शुभेंदु अधिकारी के पीए की 6 मई को मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी सफलता हासिल की है. सीबीआई ने मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को राज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया, जिसे चंद्रकांत रथ की हत्या का मुख्य आरोपी माना जा रहा है. उसे मुख्य शूटर बताया जा रहा है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि सिंह, जो राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, को सीबीआई की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले वाले नतीजों की घोषणा के दो दिन बाद शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट रथ की 6 मई को मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

सीबीआई सूत्र के मुताबिक, सीबीआई ने आरोपी के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है और उसे कल कोलकाता में स्पेशल CBI कोर्ट में पेश करेगी. राज्य सरकार के अनुरोध के बाद सीबीआई ने रथ की हत्या की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से अपने हाथ में ले ली है. अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल एजेंसी ने दिल्ली से स्पेशल क्राइम के एक DIG के नेतृत्व में सात सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जिसमें इसकी अलग-अलग यूनिट्स के कुछ बेहतरीन जांचकर्ता शामिल हैं.

(इनपुट-PTI और ANI)

ये भी पढ़ें: सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या मामले की जांच का जिम्मा संभाला, प्राथमिकी दर्ज

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