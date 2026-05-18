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शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला: CBI ने मुख्य आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया

शुभेंदु अधिकारी के पीए की 6 मई को मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ( ETV Bharat )