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CBI ने एक और IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को किया गिरफ्तार, IDFC फर्स्ट बैंक सरकारी फंड गबन मामले में होगी पेशी

पंचकूला: चंडीगढ़ और पंचकूला से जुड़े IDFC फर्स्ट बैंक सरकारी फंड गबन मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी 22 जून को हुई. वो उस समय हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे. सीबीआई आज उन्हें अदालत में पेश करेगी.

IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल, कोर्ट में पेशी: सीबीआई आरोपी आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को आज अदालत में पेश कर उनका रिमांड मांग सकती है, ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उनसे पूछताछ कर पड़ताल को मजबूती दी जा सके. गौरतलब है कि हाल ही में सीबीआई पंचकूला नगर निगम के करोड़ों रुपये संबंधी घोटाले में आईएएस अधिकारी आरके सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है.

60.54 करोड़ का गबन: हरियाणा सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में लिया था. इसके बाद जांच में पता चला कि सरकारी फंड के गबन संबंधी बैंक खाते हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके खोले गए थे और बाद में इनमें तय सीमा से अधिक फंड ट्रांसफर किया गया था. ये खाते उस समय खोले गए थे, जब पंकज अग्रवाल प्रधान सचिव थे. जांच से पता चला कि इन विभागों के खातों में धोखाधड़ी वाले लेन-देन के जरिए फंड का गबन किया गया, जिससे सरकार को कुल 60.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई की ओर से जांच के दौरान पंकज अग्रवाल के खिलाफ दोषी ठहराने वाले सबूत इकट्ठा किए गए हैं.

17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल: गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने हरियाणा के स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी. इन दो विभागों में हुए धोखाधड़ी के मामले में लगभग 60.54 करोड़ का गबन शामिल था. ये मामला सेक्टर 32 स्थित IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में हुए एक बड़े घोटाले का हिस्सा है, जिसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों के 504 करोड़ रुपये की रकम का गबन करके उसे शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में ट्रांसफर कर दिया गया था. अब तक सीबीआई ने हरियाणा के इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें IDFC फर्स्ट बैंक/AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 सरकारी कर्मचारी, 2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं.