ETV Bharat / bharat

CBI की बड़ी कार्रवाई, पंजाब पुलिस के DIG 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

सीबीआई ने पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते हुए धर दबोचा.

Harcharan Singh Bhullar
हरचरण सिंह भुल्लर (@PatialaPolice)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर को मोहाली से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था. सूत्रों के मुताबिक, 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी भुल्लर एक व्यापारी से हर महीने 5 लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे. उन्हें रिश्वतखोरी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारी विभिन्न व्यक्तियों या कंपनियों से मासिक आधार पर रिश्वत की किश्तें ले रहे थे और यह गिरफ्तारी रिश्वतखोरी की एक शिकायत से संबंधित थी. पुलिस अधिकारी को बाद में चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा.

डीजीआई की गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने आरोपी से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर व्यापक तलाशी शुरू कर दी है. इन छापों से उससे और रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े और सबूत मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, भुल्लर एक कबाड़ व्यापारी से जुड़े एक मामले में 5 लाख रुपये मासिक रिश्वत वसूल रहे थे.

शिकायत मिलने पर, एजेंसी ने जाल बिछाया और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना मोहाली के एक होटल में हुई. एक कबाड़ व्यापारी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि भुल्लर ने उसके अवैध कार कारोबार को जारी रखने की अनुमति देने के बदले में मासिक रिश्वत की मांग की थी.

व्यापारी ने बताया कि डीआईजी ने शुरुआत में 2 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन बाद में राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. भुल्लर इससे पहले विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे.

रोपड़ रेंज में उनके कार्यकाल के दौरान, अवैध कार कारोबार के कई मामले सामने आए, जहां चेसिस नंबर बदलकर कबाड़ वाहनों को बेचा जा रहा था.

ये भी पढ़ें- अवैध रेत खनन: आसनसोल समेत बंगाल में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

TAGGED:

DIG CAUGHT TAKING BRIBE
HARCHARAN SINGH BHULLAR
5 LAKH BRIBE TRAP
PUNJAB POLICE
CBI ARRESTS DIG ROPAR PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.