CBI की बड़ी कार्रवाई, पंजाब पुलिस के DIG 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारी विभिन्न व्यक्तियों या कंपनियों से मासिक आधार पर रिश्वत की किश्तें ले रहे थे और यह गिरफ्तारी रिश्वतखोरी की एक शिकायत से संबंधित थी. पुलिस अधिकारी को बाद में चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा.

सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था. सूत्रों के मुताबिक, 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी भुल्लर एक व्यापारी से हर महीने 5 लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे. उन्हें रिश्वतखोरी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया.

चंडीगढ़ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर को मोहाली से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

डीजीआई की गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने आरोपी से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर व्यापक तलाशी शुरू कर दी है. इन छापों से उससे और रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े और सबूत मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, भुल्लर एक कबाड़ व्यापारी से जुड़े एक मामले में 5 लाख रुपये मासिक रिश्वत वसूल रहे थे.

शिकायत मिलने पर, एजेंसी ने जाल बिछाया और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना मोहाली के एक होटल में हुई. एक कबाड़ व्यापारी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि भुल्लर ने उसके अवैध कार कारोबार को जारी रखने की अनुमति देने के बदले में मासिक रिश्वत की मांग की थी.

व्यापारी ने बताया कि डीआईजी ने शुरुआत में 2 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन बाद में राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. भुल्लर इससे पहले विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे.

रोपड़ रेंज में उनके कार्यकाल के दौरान, अवैध कार कारोबार के कई मामले सामने आए, जहां चेसिस नंबर बदलकर कबाड़ वाहनों को बेचा जा रहा था.

