रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार, घर से ₹ 2.23 करोड़ बरामद

आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनधियों से रिश्वत लेकर उसे फायदा पहुंचाता था.

CBI arrested lieutenant colonel
सांकेतिक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु/नई दिल्ली: सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक अन्य शख्स को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. शर्मा की पत्नी पर भी रिश्वतखोरी का आरोप है. सीबीआई ने उनके घरों से 2.23 करोड़ रुपये नकद बरामद की है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक प्राइवेट व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है. दीपक कुमार शर्मा को बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को शर्मा के दिल्ली वाले घर पर सर्च ऑपरेशन किया और बताया कि उन्होंने 2.23 करोड़ रुपये कैश जब्त किए हैं. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शनिवार को रिश्वत के एक मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक प्राइवेट व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार किया.

यह केस शुक्रवार को एक भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा उनकी पत्नी और दुबई की एक कंपनी समेत दूसरे लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और रिश्वत के आरोपों में दर्ज किया गया था.

आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट वगैरह का काम करने वाली अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश में उन्हें गलत फायदे पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत लेकर आदतन भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी कामों में संलिप्तता के आरोप लगे.

यह भी आरोप है कि उनके साथ कुछ और लोग कंपनी के इंडिया ऑपरेशन्स देख रहे हैं और बैंगलुरु में रहते हैं. वे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के नियमित संपर्क में थे और उनके साथ मिलकर अलग-अलग सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अपनी कंपनी के लिए गैर-कानूनी तरीकों से कई गलत फायदे ले रहे थे.

विनोद कुमार नाम के एक आदमी ने उस कंपनी के कहने पर 18.12.2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपये की रिश्वत दी. श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और दूसरी जगहों पर तलाशी ली जा रही है. दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घर की तलाशी के दौरान रिश्वत की 3 लाख रुपये की रकम के साथ-साथ 2,23,000,00 रुपये कैश बरामद किए गए.

साथ ही श्रीगंगानगर में आरोपी के घर से 10,00,000 रुपये कैश के अलावा दूसरी आपत्तिजनक चीजें जब्त की गई. नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के ऑफिस की जगह पर भी तलाशी जारी है. दोनों आरोपी यानी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया. अभी, वे 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे. आगे की जांच चल रही है.

