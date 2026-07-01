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CBI की कार्रवाई, IPS दीपक गहलावत और IAS प्रदीप कुमार गिरफ्तार, जानिए क्या हैं आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को 2012 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया. गहलावत वर्तमान में दिल्ली में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पोस्टेड हैं. उन पर रिश्वत लेने का आरोप है. जांच एजेंसी ने बताया कि आईपीएस अधिकारी से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है और कई डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं. सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक, जांच एजेंसी ने 8 जून को दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो दूसरे प्राइवेट लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जांच के दौरान, यह पता चला कि आईपीएस अधिकारी ने कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी, यह दावा करते हुए कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके प्राइवेट लोगों को राहत दिला सकता है, सीबीआई पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़े मामलों में जिनके खिलाफ जांच कर रही है. प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले, CBI ने आरोपी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर, जिसकी पहचान प्रदीप सिंह के तौर पर हुई है, को 6 दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे करीब 25 लाख रुपये की ट्रैप रकम और 90 लाख रुपये बरामद हुए. साथ ही जांच के दौरान दूसरे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए. सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है.