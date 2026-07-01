CBI की कार्रवाई, IPS दीपक गहलावत और IAS प्रदीप कुमार गिरफ्तार, जानिए क्या हैं आरोप
सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में 2012 बैच के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया है.
Published : July 1, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को 2012 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया. गहलावत वर्तमान में दिल्ली में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पोस्टेड हैं. उन पर रिश्वत लेने का आरोप है.
जांच एजेंसी ने बताया कि आईपीएस अधिकारी से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है और कई डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं.
सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक, जांच एजेंसी ने 8 जून को दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो दूसरे प्राइवेट लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जांच के दौरान, यह पता चला कि आईपीएस अधिकारी ने कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी, यह दावा करते हुए कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके प्राइवेट लोगों को राहत दिला सकता है, सीबीआई पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़े मामलों में जिनके खिलाफ जांच कर रही है.
प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले, CBI ने आरोपी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर, जिसकी पहचान प्रदीप सिंह के तौर पर हुई है, को 6 दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे करीब 25 लाख रुपये की ट्रैप रकम और 90 लाख रुपये बरामद हुए. साथ ही जांच के दौरान दूसरे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए.
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है.
दूसरे मामले में IAS प्रदीप कुमार गिरफ्तार
एक और मामले में, सीबीआई ने मंगलवार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के तत्कालीन मेंबर सेक्रेटरी, IAS प्रदीप कुमार को चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांच में HSPCB के अकाउंट से सरकारी फंड के कथित गलत इस्तेमाल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.
CBI के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला कि तत्कालीन मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार के कामों का धोखाधड़ी से सीधा कनेक्शन था. उन्होंने खुद अपने स्तर पर निवेश से जुड़ा पूरा काम संभाला था. फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए फंड IDFC फर्स्ट बैंक को तय लिमिट से कहीं ज्यादा भेजे गए थे. फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए, HSPCB के फंड को पहले IDFC फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 ब्रांच में खोले गए अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था.
जांच एजेंसी ने दावा किया, "हैरानी की बात है कि इस अकाउंट को खोलने के बारे में विभाग कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सका. साजिश इतनी गहरी थी कि बिना किसी मंजूरी के अकाउंट खोल दिया गया और फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के नाम पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए. अब तक की जांच में पता चला है कि इस बैंक में कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं बनाया गया था. इसके बजाय, इस अकाउंट से धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजैक्शन किए गए, जिससे सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और हरियाणा सरकार को लगभग 169 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ."
सीबीआई ने कहा, "यह पूरे घोटाले में हरियाणा के किसी भी प्रभावित सरकारी विभाग को हुआ सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान है."
यह भी पढ़ें- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू हो, लोकसभा स्पीकर से मांग