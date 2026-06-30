हरियाणा में IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को CBI ने किया अरेस्ट, बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन
हरियाणा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में सीबीआई ने IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है.
Published : June 30, 2026 at 8:41 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक फंड घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. CBI ने उन पर सरकारी धन के गबन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है. वे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) में सदस्य सचिव थे.
सीबीआई ने प्रदीप कुमार को किया अरेस्ट : सीबीआई के मुताबिक प्रदीप कुमार लंबे अरसे से जांच में सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे थे. उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के बाद उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) ने गिरफ्तार किया गया है. खास बात ये है कि आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार का आज रिटायरमेंट था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे अंडरग्राउंड हो चुके थे. उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होनी है.
पहले दो आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है : हालांकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. आपको बता दें कि अब तक इस मामले में प्रदीप कुमार को मिलाकर तीन आईएएस अरेस्ट हो चुके हैं. इससे पहले आईएएस आर.के. सिंह और पंकज अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
बैंक मैनेजर भी अरेस्ट : वहीं सीबीआई ने IDFC फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम दार और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (मोहाली ब्रांच) के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा को भी गिरफ्तार किया है. इन पर हरियाणा सरकार के विभागों के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. ये गड़बड़ी सरप्लस फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट में अनियमित तरीके से निवेश करके और इस मकसद के लिए खोले गए बैंक अकाउंट्स के जरिए धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन करके की गई थी.
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