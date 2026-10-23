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चारा घोटाला: 25 साल से फरार घोषित आरोपी गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई ला रही रांची

चारा घोटाला में 25 साल से फरार घोषित आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

रांचीः चारा घोटाला मामले में 25 साल से फरार चल रहे घोषित आरोपी सत्येंद्र कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने उसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन से पकड़ा. आरोपी लंबे समय से जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर था. उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जा रहा है, जहां सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा.



2001 में दायर हुई थी चाजर्शीट

सीबीआई के द्वारा दी गईं जानकारी के अनुसार, इस मामले में वर्ष 2001 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. इसके बाद सत्येंद्र कुमार फरार हो गया और मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ. लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया था. इसके बाद से सीबीआई उसकी तलाश में जुटी थी.



नेपाल में मिला था लोकेशन