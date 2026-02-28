दिल्ली शराब घोटाले केस में केजरीवाल और दूसरे आरोपियों को बरी करने के बाद CBI ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा
केजरीवाल खिलाफ शराब पॉलिसी केस में कोर्ट से बरी करने के बाद आप ने मांग की है कि पीएम मोदी, BJP देश से माफी मांगें.
Published : February 28, 2026 at 7:02 AM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि यहां की एक कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए सेंट्रल जांच एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'सीबीआई ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.' इससे पहले केजरीवाल के खिलाफ शराब पॉलिसी केस को कोर्ट से खारिज करने के फैसले के बाद, आप पार्टी ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश से माफी मांगें.
आप पार्टी के सीनियर नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस फैसले ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं को बदनाम करने की नाकाम साजिश का पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक सर्विसेज में हो रहे सुधार को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने पार्टी की इमेज खराब करने के लिए एक कैंपेन चलाया.
उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के दूसरे नेताओं के खिलाफ झूठा केस किया गया था और कोर्ट ने अब उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है.' सिंह ने आगे कहा, 'यह बहुत बड़ा फैसला है. इस फैसले से साबित होता है कि एक खतरनाक, साजिश करने वाला, षडयंत्रकारी और तानाशाह आदमी देश पर राज कर रहा है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है.'
उन्होंने आगे कहा, 'पीएम मोदी ने देश के सबसे पॉपुलर और ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सबसे काबिल और ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की इमेज खराब करने के लिए गहरी साजिश रची.' सिंह ने आरोप लगाया कि आप नेताओं को जेल में डाल दिया गया और जेल में तकलीफ दी गई, जबकि उनके परिवार और सपोर्टर मुश्किल में रहे.
उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने देश की सबसे तेजी से उभरती ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची.' पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, 'अगर उनमें जरा भी शर्म है तो उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. पीएम देश की तरक्की और विकास में रुकावट हैं.
पीएम मोदी यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि दिल्ली में स्कूल और अस्पताल कैसे बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी और उनके गृह मंत्री अमित शाह की सोच नुकसान पहुंचाने वाली है.' 'उनकी सोच विकास की नहीं, बल्कि विनाश की है. आज, वह सोच सामने आ गई है. प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने बेनकाब हो गए हैं,'
उन्होंने कहा. सिंह ने आगे कहा, 'हमारे परिवार वाले इस फैसले पर खुशी से रो रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल, जिनकी ईमानदारी पर पीएम ने हमला किया और चोट पहुंचाई, वे भी कोर्ट के फैसले के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाए और खुशी से रो पड़े.'