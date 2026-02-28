ETV Bharat / bharat

दिल्ली शराब घोटाले केस में केजरीवाल और दूसरे आरोपियों को बरी करने के बाद CBI ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि यहां की एक कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया. ईटीवी भारत से बात करते हुए सेंट्रल जांच एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'सीबीआई ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.' इससे पहले केजरीवाल के खिलाफ शराब पॉलिसी केस को कोर्ट से खारिज करने के फैसले के बाद, आप पार्टी ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश से माफी मांगें. आप पार्टी के सीनियर नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस फैसले ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं को बदनाम करने की नाकाम साजिश का पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक सर्विसेज में हो रहे सुधार को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने पार्टी की इमेज खराब करने के लिए एक कैंपेन चलाया. उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के दूसरे नेताओं के खिलाफ झूठा केस किया गया था और कोर्ट ने अब उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है.' सिंह ने आगे कहा, 'यह बहुत बड़ा फैसला है. इस फैसले से साबित होता है कि एक खतरनाक, साजिश करने वाला, षडयंत्रकारी और तानाशाह आदमी देश पर राज कर रहा है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है.'