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कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को मिलेगा रोजाना 3500 क्यूसेक पानी, अगले 15 दिनों तक हर दिन मिलेगा पानी

सीडब्ल्यूएमए ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश को बरकरार रखा.

Cauvery Water Management Authority upholds Cauvery Water
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ा जाना है.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार दो अगस्त को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक के दौरान, तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की पहले की गई सिफारिश के बाद यह आदेश जारी किया. यह फैसला कमेटी द्वारा कावेरी नदी बेसिन में पानी के बहाव की समीक्षा करने और बेसिन राज्यों की पीने के पानी की जरूरतों का आकलन करने के बाद आया.

कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के एक सदस्य ने ईटीवी भारत को बताया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) एक शीर्ष संस्था है जिसने आज एक इमरजेंसी मीटिंग की और अगले 15 दिनों तक हर दिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने के CWRC के फैसले को बरकरार रखा.

कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी (CWRC) ने 28 जुलाई को विस्तार में बातचीत के बाद फैसला किया कि कर्नाटक के सदस्य कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़ना पक्का करेंगे ताकि 29 जुलाई से अगले 15 दिनों तक बिलिगुंडुलु में 3500 क्यूसेक की दर से पानी का बहाव हो सके.

खास तौर पर, मंगलवार को, पार्टी राज्यों के सदस्यों ने फैसला किया कि उन्हें पानी बचाने की कोशिशों को और बढ़ाना होगा, जलाशय प्रबंधन में सुधार करना होगा और सिर्फ पीने के पानी, उद्योग और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी छोड़ने को प्राथमिकता देकर उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल करना होगा. विनियमन समिति की अगली बैठक में जल-मौसम विज्ञान हालात संबंधी समीक्षा की जाएगी.

कर्नाटक के सदस्य ने कमेटी के विचार के लिए यह बात कही क्योंकि 1 जून से 26 जुलाई तक बिलिगुंडुलु में दर्ज प्रवाह 3.543 टीएमसी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले के अनुसार तय प्रवाह 35.391 टीएमसी है. 31.848 टीएमसी की कमी है.

इसी तरह, तमिलनाडु राज्य के सदस्य ने कमेटी के विचार के लिए यह बात कही कि यह दोहराया जाता है कि तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदले गए कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल अवॉर्ड के अनुसार, मुश्किल हालात में केवल अपने सही हिस्से का दावा कर रहा है.

कठिन-साझाकरण सिद्धांत के आधार पर, यानी प्रो-राटा आधार पर, 26 जुलाई तक बिलिगुंडुलु में बैकलॉग फ्लो 9.46 टीएमसी है. लेकिन, कमिटी ने कर्नाटक को निर्देश दिया है कि वह कर्नाटक के रिजर्वॉयर से पानी छोड़े ताकि 29 जुलाई से बिलिगुंडुलु में 3500 क्यूसेक पानी मिले, 15 दिनों के लिए, सिर्फ 4.536 टीएमसी और 15 दिनों के बाद समीक्षा करने का प्रस्ताव है.

वहीं, एक सदस्य ने कहा, तमिलनाडु इस निर्देश पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है, क्योंकि यह 9.46 टीएमसी के बैकलॉग मात्रा के आधे से भी कम है, जिससे तमिलनाडु को और फ्लो के अलावा एक बड़ी कमी बनी रहेगी.

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