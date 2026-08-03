ETV Bharat / bharat

कावेरी जल विवाद: कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, सीएम विजय के निर्देश पर याचिका दायर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय. ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read