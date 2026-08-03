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कावेरी जल विवाद: कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, सीएम विजय के निर्देश पर याचिका दायर

तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक पर पानी न छोड़ने और प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है.

Tamil Nadu Cauvery petition SC
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : August 3, 2026 at 6:25 PM IST

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नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल न छोड़े जाने को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. तमिलनाडु ने पड़ोसी राज्य पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है.

तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को आनुपातिक (प्रोपोर्शनेट) आधार पर पानी देने में विफल रही है. तमिलनाडु का आनुपातिक हिस्सा 26.954 टीएमसी (TMC) बनता है.

यह याचिका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. आरोप है कि कावेरी अधिकारियों के बार-बार निर्देशों के बावजूद कर्नाटक पानी की तय मात्रा छोड़ने में विफल रहा. तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे को हल करने और समय पर पानी का अपना उचित हिस्सा सुरक्षित करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कावेरी जल विनियमन समिति की उस सिफारिश को बरकरार रखा था, जिसमें अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई थी.

2018 में, केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) बनाई थी. नदी किनारे बसे राज्यों के सदस्यों के अलावा, बोर्ड में केंद्र का एक नॉमिनी भी होता है.

इससे पहले DMK ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने के निर्देश देने की मांग की थी. पार्टी ने कहा कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आखिरी फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए.

DMK ने अपनी याचिका में कहा, "कर्नाटक राज्य / प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दें कि वे CWRC के 28 जुलाई, 2026 के निर्देश को तुरंत और पूरी तरह से लागू करें, जैसा कि CWMA ने 30 जुलाई, 2026 को पुष्टि की थी."

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