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कावेरी जल विवाद: डीके शिवकुमार के अनुरोध पर सीएम विजय ने बेंगलुरु का दौरा टाला

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरीविवाद पर बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक की. बाद में उन्होंने संगठनों से 'कर्नाटक बंद' का आह्वान वापस लेने की अपील की.

Cauvery Water dispute: Tamil Nadu CM Vijay postpones Bengaluru visit on DK Shivakumar's request
कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने कावेरी जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 9:00 PM IST

5 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि कावेरी जल विवाद के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर बेंगलुरु की अपनी यात्रा टालने के लिए सहमत हो गए हैं. उन्होंने इस कदम को दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में मददगार बताया.

कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन शिवकुमार ने विजय से उनकी यात्रा टालने का अनुरोध किया ताकि बातचीत बेहतर माहौल में हो सके. इस हफ्ते की शुरुआत में कावेरी जल विवाद को लेकर पूरे कर्नाटक में विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे.

कावेरी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे पर राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने संगठनों से प्रस्तावित 'कर्नाटक बंद' का आह्वान वापस लेने की अपील की.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के उस आदेश के खिलाफ कन्नड़ संगठनों ने 13 अगस्त को 'कर्नाटक बंद' का आह्वान किया है, जिसमें तमिलनाडु के लिए 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की सिफारिश को बरकरार रखा गया था.

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश होने से स्थिति में सुधार हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे बंद से किसी का भला नहीं होगा.

किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानूनी दायरे में रहकर फैसले लेना जारी रखेगी, पेयजल की जरूरतों को प्राथमिकता देगी, कानूनी और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेगी और कोई भी अगला कदम उठाने से पहले पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह खुद कावेरी नदी घाटी क्षेत्र से आते हैं और एक किसान के बेटे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के 7.5 करोड़ लोगों के मन में कर्नाटक के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए.

मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के संबंध में कानूनी टीम से सलाह लेने के बाद विस्तृत कार्रवाई तय करेगी.

तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर सीएम शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देगा. उन्होंने कहा, "अदालत की कार्यवाही को लेकर हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए."

डीके शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि मेकेदातु परियोजना आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही अपना फैसला सुना चुका है.

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक जलाशय बनाने से संबंधित है जिसका तमिलनाडु विरोध कर रहा है. तमिलनाडु की दलील है कि अगर यह बांध बना तो उसके हितों को नुकसान पहुंचेगा.

शिवकुमार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में में पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विपक्ष के नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए. उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल सभी दलों ने सरकार की कोशिशों का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया और राज्य के हित में लिए गए फैसलों के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया.

बंद किसी के हित में नहीं
उन्होंने कहा, "सर्वदलीय बैठक में भी सर्वसम्मति से यह महसूस किया गया कि बंद से कोई लाभ नहीं होगा. जब सरकार खुद लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रकृति भी हमारी मदद कर रही है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शनों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है."

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह खुद कन्नड़ संगठनों से बात करेंगे, जबकि मंत्री भी किसानों और अन्य समूहों के साथ बातचीत करके उन्हें बंद वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे.

मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे एक स्थायी समाधान बताया था और परियोजना को यथाशीघ्र लागू करने की वकालत की थी. शिवकुमार ने कहा, "हमारी तात्कालिक प्राथमिकता पेयजल आपूर्ति करने वाली झीलों को भरना है. भले ही कल और पानी छोड़ा जाए, पीने का पानी ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी."

सीएम शिवकुमार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह डीएमके या तमिलनाडु के हित में काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें- कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को मिलेगा रोजाना 3500 क्यूसेक पानी, अगले 15 दिनों तक हर दिन मिलेगा पानी

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