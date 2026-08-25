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कावेरी जल विवाद पर आया बड़ा फैसला! कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने बारिश और जलाशयों की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

CAUVERY WATER DISPUTE
कावेरी जल विवाद. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्लीः कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने मंगलवार को एक हाइब्रिड बैठक (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) की. कावेरी जल नियमन समिति (CWRC) की कल की उस सिफारिश को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 9,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 9,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा. कर्नाटक को कृष्ण राज सागर और काबिनी जलाशयों के संचालन को नियंत्रित करना होगा और पर्याप्त पानी छोड़ना होगा ताकि अगले 15 दिनों के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्यीय संपर्क बिंदु 'बिलिगुंडलू' पर 9,000 क्यूसेक का प्रवाह प्राप्त हो सके.

अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक को निर्देश दिया गया है कि वह तमिलनाडु के लाभ के लिए अगले 15 दिनों तक बिलिगुंडलू में 9,000 क्यूसेक का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पानी छोड़े. यह निर्देश पहले भी जारी किया गया था, इसलिए इसे उसी के अनुसार कहा जा सकता है.

गौरतलब है कि कावेरी जल नियमन समिति ने 11 अगस्त को कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने की सिफारिश की थी. यह निर्णय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक के दौरान लिया गया था.

बैठक के बाद, मौजूदा मौसम और पानी की स्थिति, जलाशयों के भंडारण, पानी की आवक और बारिश के पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए बिलिगुंडलू में प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक कावेरी पानी जारी करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई थी. समितियों ने पानी छोड़ने की मात्रा पर निर्णय लेने से पहले, अगले पखवाड़े के लिए बारिश के पूर्वानुमान के अलावा कावेरी बेसिन के जलाशयों में भंडारण की स्थिति और पानी की आवक की समीक्षा की थी.

राज्यों को पहले जल संसाधनों का प्रबंधन करते समय सावधानी बरतने और पीने के पानी की आवश्यकताओं, औद्योगिक जरूरतों तथा पर्यावरणीय प्रवाह के लिए पानी छोड़ने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई थी.

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी बेसिन जल-बंटवारे का मुद्दा हमेशा से एक विवादित मामला रहा है, जिसमें बिलिगुंडलू में पानी छोड़ना दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रवाह की निगरानी के लिए एक मुख्य पैमाना है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले महीने एक बैठक की थी, जिसमें उसने कावेरी जल नियमन समिति के उस आदेश को बरकरार रखा था कि कर्नाटक सरकार अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक की दर से पानी छोड़े.

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