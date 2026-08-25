ETV Bharat / bharat

कावेरी जल विवाद पर आया बड़ा फैसला! कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा

कावेरी जल विवाद. ( ANI )