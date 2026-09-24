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कावेरी विवाद: तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटक सारा पानी हड़प रहा है, CWRC और CWMA चुप हैं

बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ने घाटे का मुद्दा उठाया है और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस पर फैसला लेने दें.

Supreme Court Cauvery dispute
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मुक्कोम्बु ऊपरी अनाइकट बांध से कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने का हवाई दृश्य (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 24, 2026 at 2:35 PM IST

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नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) पानी छोड़ने के मामले में उसकी कमी को दूर नहीं कर रही हैं. साथ ही कहा कि यह एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक सारा पानी हड़प रहा है. इससे तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पा रहा है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और ए जी मसीह की बेंच के सामने आया. तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद पर सुनवाई के दौरान फसल खराब होने, मॉनसून की कमी और सूखे की स्थिति के बारे में दलीलें दी गई.

बेंच ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के पानी के अपने हिस्से को देने की अर्जी पर जवाब देने को कहा और कहा कि तमिलनाडु ने कमी का मुद्दा उठाया है और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी को उस पर फैसला करने दें. तमिलनाडु की तरफ से सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन और कर्नाटक की तरफ से सीनियर वकील श्याम दीवान पेश हुए.

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के वकील ने कहा कि उनके अनुसार 20 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की कमी है और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं.

वैद्यनाथन ने कहा, 'मानसून चला गया है और आज और बारिश नहीं हो सकती और उनके रिजर्वॉयर में पानी है. मेरे हिसाब से सिंचाई के लिए उन्हें सिर्फ 16 टीएमसी पानी की जरूरत है और पिछले साल के सीजन के आखिर में फरवरी में रिजर्वॉयर में 81 टीएमसी पानी था.

उन्होंने जो किया वह यह था कि 31 मई तक स्टोरेज घटकर 33.757 रह गया, यानी उनके पास गर्मियों की फसल थी. उन्होंने गर्मियों की फसल होने से जलाशयों में स्टोरेज 50 टीएमसी कम कर दिया है. हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, मैंने पहली फसल, कुरुवई फसल खो दी है. बेंच को यह भी बताया गया कि पानी की कमी के कारण तमिलनाडु में देर से होने वाली खरीफ की फसल बर्बाद हो गई.

बेंच ने तमिलनाडु के वकील से पूछा, 'असल में आप कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 8 सितंबर के फैसले को चुनौती दे रहे हैं. इन दोनों ऑर्डर से किया गया एलोकेशन काफी नहीं है..?'

वैद्यनाथन ने दलील दी कि उन्हें कमी के बारे में एक ऑर्डर पास करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि कमी को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है और वे ट्रिब्यूनल में कोई ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं. बेंच ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा.

दीवान ने तर्क दिया कि कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए हैं, जो नियमित आधार पर स्थिति पर नजर रखता है, और वे हर 15 दिन में ऐसा कर रहे हैं. सूखे का साल होने के बावजूद जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करना हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है, लेकिन बड़े नजरिए को देखते हुए हमने इसे गंभीरता से लिया है.

हम पानी छोड़ रहे हैं. इतना ज़्यादा कि कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुकाबले ज़्यादा पानी छोड़ा गया है,' दीवान ने तर्क दिया. उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 15 दिनों में कुछ ज़्यादा और कुछ कम पानी छोड़ा गया. बेंच ने कहा कि कर्नाटक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, और तमिलनाडु सिर्फ कम पानी के बारे में बहस कर रहा है.

दीवान ने कहा, 'इस साल हम बहुत बुरे सूखे के हालात का सामना कर रहे हैं. वहां (कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी) दोनों पार्टियों की बात सुनी जा रही है. यह 15 दिन की रेगुलर मॉनिटरिंग है. यह मामला सच में बंद होने लायक है. जहां तक ​​कर्नाटक की बात है, वहां आगे बारिश की बहुत कम उम्मीद है. हालांकि उनके पास पूर्वोत्तर मॉनसून का फायदा है जो तमिलनाडु राज्य के काम आता है.' दीवान ने बेंच से कहा कि यह मामला यहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए.

बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ने घाटे का मुद्दा उठाया है और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस पर फैसला लेने दें. वैद्यनाथन ने कहा कि यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और कर्नाटक सारा पानी हड़प रहा है और तमिलनाडु को पानी से वंचित कर रहा है.

ये भी पढ़ें- 'तमिलनाडु के लिए 31 अगस्त तक तय मात्रा से अधिक पानी छोड़ा', कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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