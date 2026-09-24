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कावेरी विवाद: तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटक सारा पानी हड़प रहा है, CWRC और CWMA चुप हैं

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मुक्कोम्बु ऊपरी अनाइकट बांध से कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने का हवाई दृश्य ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) पानी छोड़ने के मामले में उसकी कमी को दूर नहीं कर रही हैं. साथ ही कहा कि यह एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक सारा पानी हड़प रहा है. इससे तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पा रहा है. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और ए जी मसीह की बेंच के सामने आया. तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद पर सुनवाई के दौरान फसल खराब होने, मॉनसून की कमी और सूखे की स्थिति के बारे में दलीलें दी गई. बेंच ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के पानी के अपने हिस्से को देने की अर्जी पर जवाब देने को कहा और कहा कि तमिलनाडु ने कमी का मुद्दा उठाया है और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी को उस पर फैसला करने दें. तमिलनाडु की तरफ से सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन और कर्नाटक की तरफ से सीनियर वकील श्याम दीवान पेश हुए. सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के वकील ने कहा कि उनके अनुसार 20 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की कमी है और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं. वैद्यनाथन ने कहा, 'मानसून चला गया है और आज और बारिश नहीं हो सकती और उनके रिजर्वॉयर में पानी है. मेरे हिसाब से सिंचाई के लिए उन्हें सिर्फ 16 टीएमसी पानी की जरूरत है और पिछले साल के सीजन के आखिर में फरवरी में रिजर्वॉयर में 81 टीएमसी पानी था. उन्होंने जो किया वह यह था कि 31 मई तक स्टोरेज घटकर 33.757 रह गया, यानी उनके पास गर्मियों की फसल थी. उन्होंने गर्मियों की फसल होने से जलाशयों में स्टोरेज 50 टीएमसी कम कर दिया है. हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, मैंने पहली फसल, कुरुवई फसल खो दी है. बेंच को यह भी बताया गया कि पानी की कमी के कारण तमिलनाडु में देर से होने वाली खरीफ की फसल बर्बाद हो गई.