सूखे के हालात में कर्नाटक बकाया पानी कैसे पूरा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि जल संसाधनों पर कर्नाटक का नियंत्रण है.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य में पानी का संकट है और मुख्य सवाल यह है कि इसे आपस में कैसे बांटा जाए, जबकि कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि कावेरी नदी के 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट पानी की कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा. कर्नाटक सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह कम बारिश वाला साल है और कई क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की. कर्नाटक सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि जमीनी स्तर पर 15 दिनों का मूल्यांकन एक असली समस्या है और बिलीगुंडलु (Biligundlu) में एक केंद्रीय जल मापन केंद्र मौजूद है.
तमिलनाड सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने कहा, "संकट है. सवाल यह है कि इसे कैसे बांटा जाए? समस्या वहीं है... उन्हें पानी छोड़ना ही होगा."
पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि जल संसाधनों पर कर्नाटक का नियंत्रण है.
दीवान ने कहा कि बिलीगुंडलु में एक केंद्रीय जल मापन केंद्र है. कुमार ने कहा, "इसे आनुपातिक (Proportionately) रूप से किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है और कामचलाऊ तरीका अपनाया जा रहा है. जब भी कोई संकट आता है, उन्हें हमेशा उनकी पात्रता से अधिक मिलता है, और मुझे मेरी पात्रता से कम मिलता है..."
कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि 'कमी' को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा.
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह संकट की अवधि के दौरान प्राप्त प्रवाह में सिर्फ अपना वैध आनुपातिक हिस्सा और अपने पिछले बैकलॉग की मांग कर रही है.
यह तर्क दिया गया कि मौसम संबंधी और जल विज्ञान संबंधी संकट का पूरा बोझ निचले तटवर्ती राज्य पर नहीं डाला जा सकता, जबकि कर्नाटक सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध भंडारण और जल प्रवाह का उपयोग करना जारी रखता है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एक नए आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कर्नाटक को 7 अक्टूबर तक कावेरी पानी के 11 TMC के बैकलॉग को तुरंत साफ करने और कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर नदी के किनारे एक प्रमुख जल-मापन केंद्र, बिलीगुंडलु में 10 दिनों के भीतर 1.3 टीएमसी प्रति दिन की दर से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
दीवान ने तर्क दिया कि यह एक बहुत ही कठिन वर्ष रहा है और कई क्षेत्रों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु को नवंबर में उत्तर-पूर्वी मानसून से लाभ होता है, जिससे उसके जलाशय फिर से भर जाएंगे, जबकि इससे कर्नाटक को कोई मदद नहीं मिलेगी.
उन्होंने कहा, "हर मुश्किल साल में यही समस्या रही है." उन्होंने आगे कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा 8 अक्टूबर को आयोजित अपनी 59वीं बैठक में विवेक का उचित प्रयोग किया गया है, जिसमें उसने कर्नाटक को 9 अक्टूबर से अगले 15 दिनों के लिए बिलीगुंडलु में 3,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दिया था.
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कर्नाटक को आनुपातिक आधार पर कमी को पूरा करने के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए, नहीं तो इस साल तमिलनाडु में फसलें प्रभावित होंगी.
पीठ ने पूछा कि जब इस साल बारिश की कमी थी और दोनों राज्य प्रभावित हुए, तो पानी का बकाया कैसे पूरा किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह एक सामान्य वर्ष होता, तो स्थिति अलग होती. रोहतगी ने कहा कि इसे एक और साल के लिए टाला नहीं जा सकता क्योंकि तमिलनाडु के किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने अदालत से कम से कम कुछ अंतरिम व्यवस्था करने का आग्रह किया.
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