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सूखे के हालात में कर्नाटक बकाया पानी कैसे पूरा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य में पानी का संकट है और मुख्य सवाल यह है कि इसे आपस में कैसे बांटा जाए, जबकि कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि कावेरी नदी के 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट पानी की कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा. कर्नाटक सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह कम बारिश वाला साल है और कई क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की. कर्नाटक सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि जमीनी स्तर पर 15 दिनों का मूल्यांकन एक असली समस्या है और बिलीगुंडलु (Biligundlu) में एक केंद्रीय जल मापन केंद्र मौजूद है.

तमिलनाड सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने कहा, "संकट है. सवाल यह है कि इसे कैसे बांटा जाए? समस्या वहीं है... उन्हें पानी छोड़ना ही होगा." पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि जल संसाधनों पर कर्नाटक का नियंत्रण है. दीवान ने कहा कि बिलीगुंडलु में एक केंद्रीय जल मापन केंद्र है. कुमार ने कहा, "इसे आनुपातिक (Proportionately) रूप से किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है और कामचलाऊ तरीका अपनाया जा रहा है. जब भी कोई संकट आता है, उन्हें हमेशा उनकी पात्रता से अधिक मिलता है, और मुझे मेरी पात्रता से कम मिलता है..." कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि 'कमी' को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा. तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह संकट की अवधि के दौरान प्राप्त प्रवाह में सिर्फ अपना वैध आनुपातिक हिस्सा और अपने पिछले बैकलॉग की मांग कर रही है. यह तर्क दिया गया कि मौसम संबंधी और जल विज्ञान संबंधी संकट का पूरा बोझ निचले तटवर्ती राज्य पर नहीं डाला जा सकता, जबकि कर्नाटक सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध भंडारण और जल प्रवाह का उपयोग करना जारी रखता है.