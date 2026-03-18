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'गौरक्षा के लिए जान दे देंगे', तेलंगाना में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा देने की मांग, 3 मई से शिवकुमार का आमरण अनशन

गौरक्षक कोलिशेट्टी शिवकुमार आमरण अनशन शुरू करेंगे, गायों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: गौरक्षा के लिए समर्पित युग तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व सदस्य कोलिशेट्टी शिवकुमार ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का अपना फैसला दोहराया है.

गाय की सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के अलावा, शिवकुमार ने गाय को 'राज्य माता' के तौर पर मान्यता देने की अपनी मांग दोहराई. उन्होंने जोर दिया कि गोरक्षा सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई जवाब नहीं देती है, तो एक जैसी सोच वाले समूहों के समर्थन से आंदोलन और तेज किया जाएगा.

गौरक्षक कोलिशेट्टी शिवकुमार ने शहर और बाहरी इलाके से गायों को ले जाने की चौंकाने वाली घटना के बाद अपने इस रूख को और मजबूत कर लिया है, कि वे गाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे.

शिवकुमार ने इस हफ्ते की शुरुआत में तिरुमला तिरुपति मंदिर में पूजा करने के बाद तेलंगाना में गोहत्या पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करते हुए दीक्षा (आमरण अनशन) की घोषणा की थी. हालांकि, हयातनगर में हाल ही में हुए हादसे ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया है.

यह घटना तब सामने आई जब कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से जानवरों को ले जा रही एक गाड़ी पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अचानक यू-टर्न लेने की कोशिश में पलट गई. अधिकारियों के मुताबिक, 10 बैल और 4 गाय बुरी तरह घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को बताया, और घायल जानवरों को युग तुलसी फाउंडेशन के चलाए जा रहे शेल्टर में भेज दिया गया.