'गौरक्षा के लिए जान दे देंगे', तेलंगाना में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा देने की मांग, 3 मई से शिवकुमार का आमरण अनशन
गौरक्षक कोलिशेट्टी शिवकुमार टीटीडी के पूर्व सदस्य भी है, ने गायों की रक्षा के लिए आमरण अनशन का फैसला किया है.
Published : March 18, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: गौरक्षा के लिए समर्पित युग तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व सदस्य कोलिशेट्टी शिवकुमार ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का अपना फैसला दोहराया है.
गाय की सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के अलावा, शिवकुमार ने गाय को 'राज्य माता' के तौर पर मान्यता देने की अपनी मांग दोहराई. उन्होंने जोर दिया कि गोरक्षा सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई जवाब नहीं देती है, तो एक जैसी सोच वाले समूहों के समर्थन से आंदोलन और तेज किया जाएगा.
गौरक्षक कोलिशेट्टी शिवकुमार ने शहर और बाहरी इलाके से गायों को ले जाने की चौंकाने वाली घटना के बाद अपने इस रूख को और मजबूत कर लिया है, कि वे गाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे.
शिवकुमार ने इस हफ्ते की शुरुआत में तिरुमला तिरुपति मंदिर में पूजा करने के बाद तेलंगाना में गोहत्या पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करते हुए दीक्षा (आमरण अनशन) की घोषणा की थी. हालांकि, हयातनगर में हाल ही में हुए हादसे ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया है.
यह घटना तब सामने आई जब कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से जानवरों को ले जा रही एक गाड़ी पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अचानक यू-टर्न लेने की कोशिश में पलट गई. अधिकारियों के मुताबिक, 10 बैल और 4 गाय बुरी तरह घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को बताया, और घायल जानवरों को युग तुलसी फाउंडेशन के चलाए जा रहे शेल्टर में भेज दिया गया.
शिवकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हादसा अवैध पशु परिवहन पर रोक लगाने में कथित विफलता को दर्शाता है. अपने पहले के बयान को दोहराते हुए, उन्होंने साफ किया कि उनका विरोध प्लान के मुताबिक ही और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा, “मैंने पहले ही गोरक्षा के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला कर लिया था. ऐसी घटनाएं देखने के बाद, मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है. मैं इस मकसद के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं."
दीक्षा (आमरण अनशन) 3 मई से शुरू करेंगे शिवकुमार
शिवकुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि, उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 3 मई को खैरताबाद के श्री त्रिशक्ति हनुमान मंदिर में शुरू होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाती और मौजूदा कानूनों को और मजबूती से लागू नहीं करती.
उन्होंने ईद-उल-अजहा से पहले ज्यादा सतर्कता बरतने की भी अपील की, और अधिकारियों से ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर चेकपॉइंट बनाने का आग्रह किया.
ये भी पढ़ें: हैदराबाद: गौ रक्षक पर हमला, तीन गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल