बिहार पुलिस को बिल्ली की तलाश, FIR दर्ज होने के बाद चर्चा में MEOW

बिहार की मोतिहारी पुलिस इन दिनों एक बिल्ली की तलाश कर रही है, जो क्रिसमस के एक दिन पहले से गायब है.

बिल्ली की तलाश में निकली बिहार पुलिस
बिल्ली की तलाश में निकली बिहार पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 30, 2025 at 8:25 AM IST

पटना: बिहार में सोशल मीडिया पर एक बिल्ली और एक परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, एक शख्स ने मोतिहारी पुलिस में एक FIR दर्ज करायी है, जिसमें उसने बताया कि उसकी बिल्ली चोरी हो गयी है. क्रिसमस के दिन पहले से गायब है, जिससे परिवार के लोग परेशान और दुखी हैं. अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस बिल्ली की तलाश में जुट गयी है.

किसने चुराई बिल्ली: यह अनोखी घटना नगर थाने में दर्ज हुई है, जहां राजेश कुमार ने अपने गोल्डन रंग के प्यारा बिल्ला (मेल बिल्ली) की चोरी की शिकायत की है. राजेश का कहना है कि यह बिल्ला उनके परिवार का अहम सदस्य बन चुका था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसे चुरा लिया है. राजेश कुमार, पिता स्वर्गीय अनंत शाह, मिसकॉट रमना, अहिरपट्टी रोड, मुजीब गर्ल्स स्कूल के समीप, वार्ड संख्या-20 के निवासी हैं.

"गोल्डन कलर का बिल्ला विगत छह माह से घर में रह रहा था. बेहद आजाद ख्याल था. कभी-कभी घर से बाहर निकल जाता. आसपास घूमता और शाम तक वापस लौट आता. परिवार के सभी सदस्यों का इससे गहरा लगाव हो गया था. लेकिन 24 दिसंबर 2025 बुधवार को जब बिल्ला घर से बाहर गया तो वह लौटा नहीं." -राजेश कुमार, पीड़ित

उन्होंने दिए आवेदन में बताया कि परिवार ने पूरे इलाके में छानबीन की. मुहल्ले की गलियों में, पड़ोसियों के घरों तक खोज की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. राजेश ने मुहल्ले वालों से भी पूछताछ की पर किसी को कुछ पता नहीं चला. उन्होंने बताया कि बिल्ले की एक खास पहचान है कि उसकी दाईं आंख से हल्का-हल्का पानी निकलता रहता था. राजेश ने कहा कि 'मुझे शक है कि किसी ने इसे चुरा लिया है.'

FIR दर्ज कर जांच शुरू: नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन को राजेश ने गुहार लगाई. उन्होंने तुरंत FIR दर्ज कर ली है. थाना प्रभारी ने कहा कि बिल्ला एक पालतू जानवर है. पुलिस ने बिल्ले का फोटो और विस्तृत विवरण भी नोट किया है, जिसमें गोल्डन कलर, दाईं आंख का पानी टपकना जैसी विशेषताएं शामिल हैं.

"परिवार ने चोरी की आशंका जताई गई है. इसको लेकर मामले की छानबीन की जा रही है. इलाके में CCTV फुटेज खंगालेंगे. आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे. हर संभव कोशिश करेंगे कि बिल्ला मिल जाए." - राजीव रंजन, नगर थानाध्यक्ष

यह घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. लोग इसे देखकर हैरान हैं. कुछ इसे पशु प्रेम की मिसाल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'आजकल इंसान इंसान को भूल गया, लेकिन यह परिवार तो बिल्ली के लिए FIR करा रहा है'. कुछ ने सवाल उठाया कि 'क्या पुलिस को ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए'. लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पालतू जानवरों की चोरी या हानि पर शिकायत दर्ज की जा सकती है.

परिवार का इमोशनल जुड़ाव: राजेश के परिवार में पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग सदस्य हैं. बिल्ला सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों के पास जाता, उनके साथ खेलता. शाम को राजेश के लौटने पर पूंछ हिलाकर स्वागत करता. दाईं आंख की समस्या के बावजूद बिल्ला फुर्तीला था. परिवार ने इसे डॉक्टर के पास भी दिखाया था. राजेश बताते हैं कि क्रिसमस ईव पर यह गायब हुआ. बच्चे उदास हैं. घर सूना-सूना लगता है.

पशु प्रेमियों की अपील: स्थानीय पशु प्रेमी संगठन 'मोतिहारी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी' ने परिवार का समर्थन किया है. संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पालतू जानवरों पर भी अधिकार .। हम पोस्टर बांटेंगे और सोशल मीडिया पर अपील करेंगे. वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर गोल्डन बिल्ली किसी के पास दिखे, जिसमें दाईं आंख से पानी आता हो, तो नगर थाने या राजेश को सूचित करें. संपर्क नंबर भी जारी किया गया है.

पुलिस की चुनौतियां और भविष्य की राह: पुलिस के लिए यह केस नया चैलेंज है. इलाका घनी आबादी वाला है, लेकिन सीसीटीवी कम है. फिर भी थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने आश्वासन दिया कि जल्द पता लगेगा. अगर चोरी साबित हुई तो IPC की धारा 379 (चोरी) के तहत कार्रवाई होगी. पशु चोरी के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए पुलिस ट्रेनिंग पर जोर दे रही है.

