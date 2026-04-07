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उत्तराखंड के दो IPS अफसरों को CAT से मिली बड़ी राहत, प्रतिनियुक्ति आदेश पर लगाई रोक

आईपीएस नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी ( फाइल फोटो- Police Department/ETV Bharat )