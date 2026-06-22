IFS संजीव चतुर्वेदी ACR केस, CAT ने प्रमुख सचिव वन को भेजा नोटिस, 19 अगस्त तक मांगा जवाब
IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला उनके वार्षिक गोपनीय आख्या यानी एसीआर से जुड़ा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 22, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 5:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर/एपीएआर) से जुड़े मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. CAT की नैनीताल पीठ ने 17 जून को हुई सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को नामजद नोटिस जारी किया है. इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख वन संरक्षक को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है.
न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है. इस घटनाक्रम ने राज्य के प्रशासनिक और वन विभागीय हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. संजीव चतुर्वेदी जिस तरह से अपने काम मे कानून का प्रयोग करते है, उसके बारे में हर अधिकारी वाकिफ है.
एसीआर ग्रेडिंग घटाने को दी चुनौती: संजीव चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की उनकी एसीआर (Annual Confidential Report) में प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु द्वारा दी गई ग्रेडिंग को बिना किसी ठोस कारण के कम कर दिया गया.
IFS संजीव चतुर्वेदी का दावा: उनके अनुसार रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उन्हें 9.74 अंक दिए गए थे, लेकिन समीक्षा स्तर पर इसे घटाकर 9.30 कर दिया गया. चतुर्वेदी का दावा है कि यह निर्णय नियमों और सेवा आचरण के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष यह भी प्रश्न उठाया है कि जब समीक्षा अधिकारी का पद और स्तर रिपोर्टिग अधिकारी से निम्न हो तब वह किस आधार पर उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा दी गई ग्रेडिंग में कटौती कर सकता है.
कई मामलों का किया खुलासा: याचिका में संजीव चतुर्वेदी ने यह भी दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा वन विभाग और शासन से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को उजागर किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रतिकूल रवैया अपनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2024 में मसूरी स्थित कंपनी गार्डन में बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाए निर्माण कार्य कराने, फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये के लेन-देन व राजस्व को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों की जांच रिपोर्ट उन्होंने शासन को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों से जांच कराने की सिफारिश भी की गई थी. उनका कहना है कि इन मामलों को उठाने के बाद उनकी एसीआर में कमी की गई.
वन विभाग के कई मामलों का किया उल्लेख: याचिका में मसूरी वन प्रभाग से जुड़े अन्य मामलों का भी उल्लेख किया गया है. चतुर्वेदी ने दावा किया है कि उन्होंने सात हजार से अधिक सीमा स्तंभों के गायब होने का मुद्दा उठाया था. इसके साथ ही विभागीय संपत्तियों से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटालों की जांच की अनुशंसा भी की थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों को सामने लाने के कारण उन्हें प्रशासनिक रूप से निशाना बनाया गया. याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित मामलों में न्यायालयों ने भी समय-समय पर गंभीर टिप्पणियां की थीं, जिससे इन आरोपों की गंभीरता और बढ़ जाती है.
पौधारोपण और खरीद प्रक्रियाओं पर भी उठाए सवाल: संजीव चतुर्वेदी ने देहरादून और मसूरी वन प्रभागों में किए गए पौधारोपण अभियानों का भी जिक्र किया है. उनके अनुसार विभाग द्वारा पौधों की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दरों पर किए जाने के आरोप सामने आए थे, जिनकी जानकारी उन्होंने शासन को दी थी.
उन्होंने दावा किया कि इन मामलों को लेकर उठाए गए सवालों के कारण उन्हें विभागीय असहजता का सामना करना पड़ा. याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण वन प्रबंधन और नवाचारों से जुड़े कई कार्य किए गए, जिनकी प्रशंसा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है.
शासन स्तर पर लंबित है प्रतवेदन: याचिका के अनुसार एसीआर में की गई कटौती के खिलाफ उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य के मुख्य सचिव को प्रतिवेदन भी दिया था. उनका आरोप है कि नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में इस प्रतिवेदन का निस्तारण नहीं किया गया. उन्होंने न्यायाधिकरण को बताया कि एसीआर नियमों के तहत ऐसे मामलों का निपटारा निश्चित अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया.
प्रशासनिक गलियारों में बढ़ी हलचल: यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड के चर्चित और विवादों के बीच भी मुखर रहे अधिकारियों में गिने जाते हैं. वर्तमान में वह उत्तराखंड वनिकी प्रशिक्षण अकादमी में निदेशक पद पर तैनात हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली में लोकपाल कार्यालय में संयुक्त सचिव स्तर की जिम्मेदारी के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. ऐसे समय में उनकी एसीआर से जुड़ा विवाद न्यायाधिकरण तक पहुंचना प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारी-कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है.
अब 19 अगस्त पर टिकी निगाहें: CAT द्वारा प्रमुख सचिव वन समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें 19 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. यदि न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के आरोपों को गंभीर मानता है तो यह मामला केवल एक एसीआर विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तराखंड में प्रशासनिक पारदर्शिता जवाबदेही और अधिकारियों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है. वहीं राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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