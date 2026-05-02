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'विकलांगता अयोग्यता नहीं': JE भर्ती विवाद में CAT ने इंजीनियर आमिर वानी की मदद की

याचिका के मुताबिक, JKSSB ने विद्युत विकास विभाग के तहत निगमों में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पोस्ट के लिए विज्ञापन नोटिफिकेशन नंबर 02 ऑफ 2025 जारी किया था. वानी ने ओपन मेरिट और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी (PwBD) के तहत अप्लाई किया और 25 अक्टूबर, 2025 को आयोजित हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए.

ट्रिब्यूनल ने कहा कि भर्ती करने वाली एजेंसियों पर यह सुनिश्चित करने का "अतिरिक्त बोझ" है कि दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और संवैधानिक गारंटी बनी रहे.

ट्रिब्यूनल के सदस्य (J) एमएस लतीफ और सदस्य (A) प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि नौकरी "राष्ट्रीय संपत्ति" है और हर योग्य उम्मीदवार को सही प्रतिफल (Consideration) पाने का अधिकार है. बेंच ने कहा, "रोजगार एक राष्ट्रीय संपत्ति है जिसमें हर योग्य उम्मीदवार को प्रतिफल पाने का अधिकार है और कोई भी इस राष्ट्रीय संपत्ति पर एकाधिकार नहीं कर सकता, खासकर उन सुरक्षा उपायों पर जो संविधान ने विकलांग लोगों के लिए दिए हैं."

ट्रिब्यूनल ने विद्युत विकास विभाग और दूसरी अथॉरिटी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "विकलांग होने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप जिंदगी के दूसरे पहलुओं तक पहुंच पाने के लिए योग्य नहीं हैं."

श्रीनगर के चट्टाबल के रहने वाले वानी कश्मीर के साहित्यिक और शैक्षणिक हलकों में दर्शनशास्त्र, धर्म, साहित्य और साइंस पर अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) श्रीनगर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आमिर सुहैल वानी ने कई स्थानीय और राष्ट्रीय प्रकाशन (Publication) के लिए लिखा है और कश्मीर के कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर भी दिए हैं.

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात विकार) से पीड़ित कश्मीरी इंजीनियर, लेखक और रिसर्चर आमिर सुहैल वानी के लिए जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) की एक पोस्ट खाली रखें, जिनकी सिफारिश जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया के दौरान रोक दी गई थी.

याचिकाकर्ता ने कहा कि 23 फरवरी, 2026 को जारी अस्थायी चयन सूची (Provisional Selection List) में उनकी जगह पक्की हो गई थी. लेकिन, उनके विकलांगता सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स में माता-पिता के विवरण में थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से उनकी सिफारिश रोक दी गई. याचिका में कहा गया कि श्रीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बाद में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जिसने सत्यापित किया कि वानी को सेरेब्रल पाल्सी के साथ स्पास्टिक क्वाड्रिपेरेसिस का पता था. अधिकारियों ने माता-पिता के विवरण में अंतर को सही करते हुए एक अलग सर्टिफिकेट भी जारी किया.

वानी की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफ अशरफ खानपोरी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं और उनकी विकलांगता से इंजीनियर के तौर पर काम करने की उनकी काबिलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने तर्क दिया, "उनके पास एक मान्यता प्राप्त संस्थान से क्वालिफाइड डिग्री है और वो अपने पद को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं."

बेंच ने दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया, जिसमें सैयद बशीरुद्दीन कादरी बनाम नजीर अहमद शाह और भारत संघ बनाम राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ फैसले शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 "समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांत" पर आधारित है. ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि कोर्ट विकलांगता का आकलन करने में विशेषज्ञ नहीं हैं और आमतौर पर मेडिकल राय का सम्मान किया जाना चाहिए. बेंच ने कहा, "फैसले में गलती हो सकती है, लेकिन यह हमेशा विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अदालतों के पास वह विशेषज्ञता नहीं होती है."

प्रतिवादियों (सरकारी अधिकारियों) की ओर से पेश हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल सैयद मुसैब ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के दायरे में काम किया था और याचिकाकर्ता के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था.

प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि जिस कैटेगरी के लिए वानी ने आवेदन किया था, उसके तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) की एक पोस्ट अगली सुनवाई तक न भरी जाए. ट्रिब्यूनल ने कहा, "इस चरण पर, पहली नजर में, छूट का मामला बनता है."

ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई 26 मई, 2026 को होनी है.

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