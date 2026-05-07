ETV Bharat / bharat

किस जाति से बने कितने मंत्री, सम्राट चौधरी के सभी 32 मंत्रियों के बारे में जानें

सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार ( ETV Bharat )

पटना : गुरुवार को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली. पटना के गांधी मैदान में इस मंत्रिमंडल विस्तार को ग्रैंड रूप दिया गया. चूंकि बिहार की राजनीति जाति के सहारे ही चलती है, तो इस बार के मंत्रिमंडल में भी इसका खासा ध्यान रखा गया. आइये आपको बताते हैं किस जाति से किसको मंत्री बनाया है. बीजेपी कोटे से 15 मंत्री में 6 सवर्ण जाति से हैं. इसके अलावा 7 ओबीसी जाति से मंत्री बनाए गए हैं. वहीं 2 दलित समाज से मंत्री बनाए गए हैं. BJP से बनने वाले मंत्री 1. राम कृपाल यादव - OBC बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव पहली बार दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव में जीते हैं. इससे पहले नीतीश कैबिनेट में कृषि मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था. बिहार की राजनीति में रामकृपाल यादव ओबीसी (OBC) चेहरे के रूप में जाने जाते हैं. 2. केदार गुप्ता - कानू/ EBC बीजेपी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं. वे बिहार बीजेपी में वैश्य चेहरों में गिने जा रहे हैं. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया है. 3.नीतीश मिश्रा - ब्राह्मण नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर आए हैं. नीतीश मिश्रा ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं. इससे पहले भी वह नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं. उन्हें फिर से सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जगह मिली है. 4. मिथिलेश तिवारी - ब्राह्मण मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. वह बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं. बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं. वह लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं. 5. रमा निषाद - EBC / मल्लाह रमा निषाद मुजफ्फरपुर के ओरांई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हैं. वार्ष पार्षद से मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है. रमा निषाद मल्लाह से आती हैं. 6. विजय कुमार सिन्हा - भूमिहार विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता है. विधानसभा अध्यक्ष से लेकर उपमुख्यमंत्री तक रह चुके हैं. वह लखीसराय विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं. भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा मजबूत संगठनकर्ता माने जाते हैं. अपने फैसले पर वह अडिग माने जाते हैं. 7. दिलीप जायसवाल - OBC दिलीप जायसवाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. अररिया-पूर्णिया-किशनगंज से तीन बार विधान पार्षद निर्वाचित हुए हैं. दिलीप जायसवाल वैश्य जाति से ताल्लुख रखते हैं. प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं. पिछली सरकार में भी वह मंत्री थे. 8. प्रमोद चंद्रवंशी - EBC प्रमोद सिंह चंद्रवंशी औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा से विधायक हैं. वह कहार समुदाय से आते हैं. पिछली सरकार में भी वह मंत्री रह चुके हैं. पहले जेडीयू में थे, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए. 9. लखेंद्र पासवान - दलित लखेंद्र पासवान पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वह पासवान जाति से आते हैं. पिछली सरकार में भी वह मंत्री थे. वह बिहार के एक प्रमुख दलित भाजपा नेता हैं. 10. संजय टाइगर - राजपूत संजय टाइगर आरा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं. राजपूत जाति से आते हैं. संगठन में पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं. उन्हें पार्टी का सच्चा सिपाही भी कहा जाता है. 11. इंजीनियर कुमार शैलेंद्र - भूमिहार इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भागलपुर के बिहपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं. तीन बार वह विधायक रह चुके हैं. इस बार उन्हें सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिली है. कुमार शैलेंद्र भूमिहार जाति से आते हैं. 12. नंद किशोर राम - दलित नंद किशोर राम पश्चिमी चंपारण के रामनगर से भाजपा विधायक हैं. उन्हें सम्राट मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है. नंद किशोर राम दलित समुदाय से आते हैं. 13. रामचंद्र प्रसाद - वैश्य रामचंद्र प्रसाद उर्फ डॉ. रामचंद्र प्रसाद साह दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं. लगातार दूसरी बार इसी क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं. सम्राट चौधरी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है. रामचंद्र प्रसाद वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं. 14. अरुण शंकर प्रसाद - सूढ़ी/ EBC अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी के खजौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. लगातार तीसरी बार इस सीट से विजयी हुए हैं. उन्हें भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है. 15. श्रेयसी सिंह - राजपूत श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं. लगातार दो बार से वह इसी सीट से विधानसभा पहुंच रही है. राजपूत समाज से आने वाली श्रेयसी सिंह महिलाओं की आवाज बुलंदी से उठाती है. उन्हें फिर से सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री बनाया गया है. जेडीयू कोटे से 13 मंत्रियों ने शपथ ली है. जिसमें 1 सवर्ण, 1 मुस्लिम समुदाय से मंत्री बने हैं. इसके अलावा तीन दलित और 8 ओबीसी व ईबीसी समुदाय से हैं. JDU से बनने वाले मंत्री 1. निशांत कुमार- कुर्मी/ OBC बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. वह कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं. फिलहाल वह किसी भी सदन (विधानसभा/विधान परिषद) के सदस्य नहीं है. 2. श्रवण कुमार - कुर्मी/ OBC