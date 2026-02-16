ETV Bharat / bharat

जातिगत विवाद समाप्त, बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र लौटे, दलित सहायिका के हाथों बना भोजन खाया

ओडिशा (केंद्रपाड़ा) का आंगनवाड़ी केंद्र ( ETV Bharat )

केंद्रपाड़ा : ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिला स्थित एक गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में तीन महीने से जारी जातिगत विवाद सोमवार को उस वक्त समाप्त हो गया, जब अगड़ी जाति के बच्चों ने उक्त केंद्र में एक दलित महिला सहायिका द्वारा पकाया गया खाना खाया. नामांकित 20 बच्चों में से 16 बच्चे अपने माता-पिता के साथ गलीमाला ग्राम पंचायत अंतर्गत नुगांव ग्राम स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आए और सहायिका द्वारा बनाया गया भोजन खाया, जबकि अनुपस्थित बच्चों ने खुद के बीमार होने की सूचना दी. पिछले साल 21 नवंबर से आंगनवाड़ी केंद्र बंद था, क्योंकि वहां शर्मिष्ठा सेठी नामक एक दलित महिला को सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया था. इसके बाद, अगड़ी जाति के कई परिवारों ने अपने बच्चों को केंद्र में भेजने से इनकार कर दिया था और यहां तक ​​कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति किये गए पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी नहीं लिए. जातिगत विवाद ने देशभर में रोष पैदा कर दिया और यह मामला संसद में भी उठा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव को लेकर चिंता व्यक्त की. सोमवार को केंद्रपाड़ा बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) दीपाली मिश्रा और राजनगर विधायक ध्रुबा चरण साहू बच्चों का स्वागत करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित थे. सेठी ने कहा, "मैंने बच्चों को रागी के लड्डू परोसे. बाद में, मैंने चावल और दालमा (सब्जी की करी) बनाई और परोसी. उन्हें खाना खाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. वे खिलौनों से भी खेले, जिससे केंद्र में फिर से रौनक लौट आई, जो लगभग तीन महीने से वीरान पड़ा था." उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि अब गांव में जातिगत भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा." सीडीपीओ मिश्रा ने बताया कि अभिभावकों के साथ आये बच्चे केंद्र में खुश नजर आए.