जातियों पर रखे गए गांवों और सड़कों के नाम बदले गए, किस राज्य में हो रही यह पहल

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक अनोखी पहल शुरू की गयी है, जिससे जातीय पहचान मिटायी जा रही है.

सिंधुदुर्ग जिला में जाति आधारित नामों वाले गांवों और सड़कों के नाम बदले गए. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 3:35 PM IST

सिंधुदुर्ग: हमारा समाज आज भी जातीय आधार पर बंटा हुआ है. इस वजह से लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ने की खबर अक्सर, देखने और सुनने को मिलती है. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक अनोखी पहल शुरू की गयी है, जिससे जातीय पहचान मिटायी जा रही है. यह अहम बदलाव समाज के लिए मिसाल बन सकती है.

क्या है पहलः

सिंधुदुर्ग के ग्रामीण इलाकों में कई गांवों, बस्तियों और सड़कों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखा गया है. ग्रामीण इलाकों में कुल 192 जाति-आधारित बस्तियों और 25 जाति-आधारित सड़कों का नाम बदला गया है. गौरतलब है कि सिंधुदुर्ग ऐसे नाम बदलने वाला महाराष्ट्र का पहला जिला बन गया है.

क्या है प्रक्रियाः

ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों और सड़कों के जाति-आधारित नाम बदलने की प्रक्रिया एक सरकारी निर्णय द्वारा तय की गई. सड़कों के नाम बदलने के लिए ग्राम सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है. इस संबंध में एक प्रस्ताव समूह विकास अधिकारी से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राप्त हुआ था. प्रस्ताव को उचित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया था.

कलेक्टर देता मंजूरीः

सरकार के निर्णय के अनुसार, ज़िला कलेक्टर को जाति-आधारित नाम बदलने और नए नाम देने का अधिकार दिया गया है. इसी के तहत, सिंधुदुर्ग जिले की कुल 192 बस्तियों और 25 सड़कों के पुराने जाति-आधारित नाम बदलने के लिए ग्राम सभा में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था. अब, सरकार के निर्णय के अनुसार, सिंधुदुर्ग जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाति-आधारित नामों को बदलकर नए प्रस्तावित नामों को मंजूरी दे दी गई है.

क्या कहते हैं मंत्रीः

पालकमंत्री नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग जिला प्रशासन की त्वरित प्रक्रिया अपनाकर इन नामों को बदलने के लिए प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि अगर कुछ नाम बचे हैं, तो उन्हें भी बदला जाएगा. ये नाम सरकारी फैसले के अनुसार बदले गए हैं. लोगों ने नितेश राणे को बधाई दी है.

