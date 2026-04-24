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'आज भी 'जाति' तय कर रही है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा'! CEDA का खुलासा

ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी जाति समूहों के जो छात्र प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, उनमें से अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. इसमें 10 में से 7 से अधिक ST छात्र (71.1 प्रतिशत) और लगभग 8 SC छात्र (77.9 प्रतिशत) शामिल हैं.

शहरी क्षेत्रों के निजी स्कूलों में नामांकन अधिक है, खासकर OBC और सामान्य जाति के छात्रों के बीच. इसके उलट, ST और SC छात्र अब भी सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर हैं. शहरों में जहां 51.4% ST और 42.9% SC छात्र सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वहीं निजी स्कूलों में उनका दाखिला क्रमशः केवल 33% और 39% ही है.

इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों पर निर्भरता काफी कम है. यहां लगभग आधे ST छात्र (51.4%) और 42.9% SC छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जबकि OBC (28.7%) और सामान्य जाति के छात्रों (23.1%) के लिए यह संख्या और भी कम है.

स्नेहा थॉमस द्वारा 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस' (CEDA) के लिए किए गए शोध के अनुसार, ग्रामीण भारत में अधिकांश छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. इसमें लगभग 80 प्रतिशत (79%) ST छात्र, हर 4 में से 3 SC छात्र (75.2%) और 60 प्रतिशत से अधिक OBC छात्र (63.2%) शामिल हैं.

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 2 प्रतिशत SC, ST और OBC छात्रों के लिए 'सरकारी छात्रवृत्ति' ही शिक्षा के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है, जबकि अन्य प्रकार के स्कूलों में यह संख्या इससे भी कम है.

सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों का खर्च हाशिए पर मौजूद समूहों (SC/ST/OBC) के लिए आठ से नौ गुना अधिक है, जबकि सामान्य जातियों के लिए यह खर्च लगभग दस गुना ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी जातियों के छात्र अपनी स्कूल फीस की तुलना में दोगुने से अधिक पैसा निजी ट्यूशन पर खर्च कर देते हैं.

शहरी ST छात्रों के मामले में, हालांकि अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अलग से निजी ट्यूशन लेते हैं, उनके निजी स्कूलों में पढ़ने की संभावना अधिक होती है.

भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे आज भी मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं. इसके विपरीत, अन्य जाति समूहों के छात्र अपनी स्कूली शिक्षा पर होने वाले खर्च से दोगुने से भी अधिक पैसा ट्यूशन पर खर्च करते हैं. शहरी क्षेत्रों में, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जातियों के छात्र ज्यादातर निजी स्कूलों में नामांकित हैं.

हैदराबादः भारत में शिक्षा को सामाजिक उन्नति का जरिया माना जाता है, लेकिन आज भी यहां गहरे सामाजिक भेदभाव देखने को मिल रहा है. हाल ही में CEDA की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं. रिपोर्ट बताती है कि आज भी 'जाति' यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा, उसकी शिक्षा पर कितना खर्च होगा और उसे मिलने वाली सुविधाओं का स्तर क्या होगा?

ट्यूशन लेने वाले बच्चों में निजी स्कूल के छात्रों की हिस्सेदारी काफी कम है. ST छात्रों के लिए यह 15.8 प्रतिशत और SC छात्रों के लिए 11.7 प्रतिशत है. यहां तक कि सामान्य जाति के छात्रों में भी, ट्यूशन लेने वालों में आधे से अधिक (54.8 प्रतिशत) सरकारी स्कूलों से हैं, जबकि सहायता प्राप्त (22.5 प्रतिशत) और निजी स्कूलों (21.9 प्रतिशत) की हिस्सेदारी कम है.

शहरी क्षेत्रों में यह पैटर्न निजी स्कूलों की ओर झुक जाता है. यहां ट्यूशन लेने वाले छात्रों में लगभग आधे OBC (50.3 प्रतिशत) और आधे सामान्य जाति के छात्र (50.8 प्रतिशत) निजी स्कूलों में नामांकित हैं.

कुल नामांकन सरकारी स्कूलों में अधिक है, लेकिन ट्यूशन लेने वाले छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों (44.1 प्रतिशत) से आता है. हालांकि, शहरी अनुसूचित जाति (SC) के छात्र इसमें अपवाद हैं. यहां ट्यूशन लेने वाले छात्रों में सरकारी स्कूलों के बच्चों की संख्या (49.7 प्रतिशत), निजी स्कूलों के बच्चों (29.7 प्रतिशत) की तुलना में लगभग 1.7 गुना अधिक है.

सरकारी विद्यालय का हाल. (ETV Bharat)

सरकारी और निजी स्कूलों के खर्च में आठ से दस गुना का अंतर

डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक जाति समूह के लिए स्कूल के प्रकार के अनुसार शिक्षा और ट्यूशन का औसत वार्षिक खर्च कितना है. सभी जाति समूहों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का खर्च सबसे कम है, जबकि निजी स्कूलों में सबसे अधिक. सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर खर्च होने वाली औसत राशि अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों के लिए 2,517 रुपये से लेकर सामान्य जाति के छात्रों के लिए 3,874 तक है.

निजी स्कूलों की फीस सरकारी स्कूलों की तुलना में आठ से दस गुना अधिक है. हालांकि, सिर्फ स्कूल फीस पर ध्यान देना शिक्षा की वास्तविक लागत को कम आंकना होगा. सभी जाति समूहों में, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए निजी ट्यूशन पर होने वाला खर्च, उनकी शिक्षा के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है.

ST छात्र: ट्यूशन पर सालाना 6,198 खर्च करते हैं, जो उनके स्कूल के खर्च का लगभग 2.5 गुना है.

ट्यूशन पर सालाना 6,198 खर्च करते हैं, जो उनके स्कूल के खर्च का लगभग 2.5 गुना है. SC छात्र: ट्यूशन पर 6,538 खर्च करते हैं, जो उनके स्कूली खर्च (₹2,881) के दोगुने से भी अधिक है.

ट्यूशन पर 6,538 खर्च करते हैं, जो उनके स्कूली खर्च (₹2,881) के दोगुने से भी अधिक है. OBC छात्र: स्कूल पर 2,965 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ट्यूशन पर ₹6,320 खर्च करते हैं.

स्कूल पर 2,965 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ट्यूशन पर ₹6,320 खर्च करते हैं. सामान्य वर्ग का छात्र: स्कूल के ₹3,874 के खर्च के मुकाबले ट्यूशन पर ₹8,660 खर्च करते हैं, जो दोगुने से भी ज्यादा है.

यह दर्शाता है कि सरकारी शिक्षा, भले ही नाममात्र के लिए कम खर्चीली हो, लेकिन पढ़ाई की कमियों को पूरा करने के लिए परिवारों को अलग से निवेश करना पड़ता है. इससे सरकारी शिक्षा का 'सस्ता' होने का फायदा कम हो जाता है. इसके विपरीत, निजी स्कूलों में ट्यूशन का खर्च कुल स्कूली खर्च का लगभग दो-पांचवां (2/5) हिस्सा है. इसका मतलब है कि निजी स्कूलों की ज्यादा फीस अतिरिक्त ट्यूशन की जरूरत को खत्म नहीं करती, बल्कि उसके साथ ट्यूशन का खर्च भी जुड़ा रहता है.

सभी जातियों में परिवार ही शिक्षा के मुख्य वित्तपोषक

यह डेटा स्कूल के प्रकार और जाति के आधार पर शिक्षा के लिए धन के प्राथमिक स्रोत को दर्शाता है. इससे पता चलता है कि सभी जाति समूहों में, 96 प्रतिशत से अधिक छात्रों के लिए परिवार का योगदान ही शिक्षा के खर्च का मुख्य स्रोत है. यह निष्कर्ष CEDA के उस पुराने विश्लेषण से मेल खाता है जिसमें बताया गया था कि भारत में स्कूली शिक्षा का खर्च कौन उठाता है.

सरकारी छात्रवृत्तियों की भूमिका सीमित है, लेकिन सरकारी स्कूलों में यह थोड़ी अधिक दिखाई देती है. यहां लगभग 2.3 प्रतिशत ST और 2.4 प्रतिशत OBC छात्रों ने छात्रवृत्ति को अपनी शिक्षा के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत बताया है.

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, SC छात्रों को छात्रवृत्ति का सबसे अधिक लाभ (1.2 प्रतिशत) मिलता है. वहीं निजी स्कूलों की बात करें, तो सभी जाति समूहों में ST छात्र छात्रवृत्ति के मामले में सबसे आगे (0.6 प्रतिशत) हैं. कुल मिलाकर, पढ़ाई के लिए कर्ज पर निर्भरता बहुत कम है, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ने वाले SC छात्रों में यह सबसे अधिक (1.7 प्रतिशत) देखी गई है.

निष्कर्ष: सिस्टम में असमानता

CEDA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसने सभी के लिए समान अवसर पैदा नहीं किए हैं. शिक्षा आज भी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक उन्नति का एक मुख्य जरिया है, ऐसे में जाति जिस तरह से स्कूलों तक पहुंच, परिवारों द्वारा किए जाने वाले निवेश और पढ़ाई के अनुभव को प्रभावित करती है, उसका महत्व और बढ़ गया है.

ये अंतर दर्शाते हैं कि असमानता केवल सिस्टम के बाहर नहीं है, बल्कि यह सिस्टम के काम करने के तरीके के भीतर ही रची-बसी है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच बनाने और सीखने की स्थितियों में मौजूद भेदभाव को कम करने वाली नीतियां तैयार करने के लिए इन कमियों को पहचानना बेहद जरूरी है.

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