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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के पास मिले लाखों की नकदी, जेवर और डॉलर

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों पास मिले लाखों की नकदी. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में छह के पास से नकदी बरामद हुई थी. एक आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से नकदी के अलावा अमेरिकी डॉलर तथा सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद हुए थे. एक अन्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ. सभी बरामदगी 26 जून को हुई थी. यह खुलासा न्यायालय में दाखिल फर्द बरामदगी से हुआ. इसकी बरामदगी वादी मुकदमा कृष्ण मोहन की मौजूदगी में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने किया है. अभियुक्तों के न्यायिक अभिरक्षा रिमांड के समय रिमांड मजिस्ट्रेट को सौंपी गई बरामदगी सूची के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख 82 हजार 40 रुपये, लवकुश मिश्रा के पास से एसके लॉकर में रखे 14.25 लाख, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख 32 हजार 170 रुपये नकद, दो सफेद धातु का सिक्का तथा एक पैर का बिछुआ बरामद हुआ है. वहीं आरोपी मनीष कुमार यादव के पास से दो लाख, करुणेश पांडेय के पास से 18 लाख सात हजार 63 रुपए बरामद हुए.