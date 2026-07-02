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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के पास मिले लाखों की नकदी, जेवर और डॉलर

रिमांड मजिस्ट्रेट को सौंपी, बरामदगी में अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82000 रुपये, अविनाश के लॉकर से नकदी, जेवरात व डॉलर बरामद.

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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों पास मिले लाखों की नकदी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 9:38 AM IST

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Updated : July 2, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
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अयोध्या : राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में छह के पास से नकदी बरामद हुई थी. एक आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से नकदी के अलावा अमेरिकी डॉलर तथा सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद हुए थे. एक अन्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ.

सभी बरामदगी 26 जून को हुई थी. यह खुलासा न्यायालय में दाखिल फर्द बरामदगी से हुआ. इसकी बरामदगी वादी मुकदमा कृष्ण मोहन की मौजूदगी में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने किया है.

अभियुक्तों के न्यायिक अभिरक्षा रिमांड के समय रिमांड मजिस्ट्रेट को सौंपी गई बरामदगी सूची के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख 82 हजार 40 रुपये, लवकुश मिश्रा के पास से एसके लॉकर में रखे 14.25 लाख, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख 32 हजार 170 रुपये नकद, दो सफेद धातु का सिक्का तथा एक पैर का बिछुआ बरामद हुआ है.

वहीं आरोपी मनीष कुमार यादव के पास से दो लाख, करुणेश पांडेय के पास से 18 लाख सात हजार 63 रुपए बरामद हुए.

वहीं मुख्य आरोपी में शामिल राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर विवेचक ने राम मंदिर से चोरी किए गए तथा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए रूपयों में से एक लाख रुपये उसके हॉस्टल न्यू टीचर्स कॉलोनी निकट गंगा हॉस्पिटल थाना कोतवाली नगर के प्रथम तल के कमरे से ताला खोलकर कमरे में रखे एक स्टील की टंकी से काले रंग की पालीथीन से बरामद किए गए. यह नोट 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोटों में थे.

अविनाश के लॉकर से बरामद हुई नकदी, जेवरात व डॉलर

फर्द बरामदगी के अनुसार अविनाश शुक्ला ने अपने लॉकर में रखी नकदी आदि को बरामद कराया. यहां से गई 20 लाख 39 हजार 220 रुपए, 1121 अमेरिकी डॉलर, 54 ग्राम चांदी, 14 ग्राम सोना, तथा 44 ग्राम पीली धातु की तीन अंगूठी बरामद की गई है.

केवल टिन्नू के कब्जे से बरामद रुपए उसके हॉस्टल से बरामद हुए. बाकी अन्य सभी से रुपये मामले के वादी मुकदमा ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने पहले ही बरामद कर अपने लॉकर में रखे हुए थे. वहां से पुलिस ने इसे बरामद किया.

उधर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने गबन के विवाद के बीच मंदिर प्रशासक गोपाल राव पर 'राजनीति करने' का आरोप लगाया है.

Last Updated : July 2, 2026 at 9:43 AM IST

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