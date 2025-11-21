ETV Bharat / bharat

Cash For Query Row: तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए क्या है पूरा मामला

लोकपाल की ओर से सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित.

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 7:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकपाल की ओर से सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

इससे पहले 12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था. महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी है.

महुआ मोइत्रा ने कहा है कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय कै सिद्धांत का उल्लंघन है. लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया. बता दें कि सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

महुआ पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था. महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनकी 8 दिसंबर 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.

